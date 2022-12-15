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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營學者「罵爆陳吉仲」去找蔡總統上課　劉寶傑大驚：他是草包

▲▼農委會主委陳吉仲 經濟委員會 班班有石斑魚 去留相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲被綠營學者林廷輝罵爆，要他去找蔡英文上課。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

農委會主委陳吉仲再度因為台灣農漁產品遭到中國暫停輸入，成為朝野攻防的焦點人物。不過綠營學者林廷輝在新聞節目《關鍵時刻》上罵爆陳吉仲，聲稱要向WTO申訴，卻沒有做出正式提告的「法律救濟手段」，應該要讓蔡總統為陳吉仲上課。

主持人劉寶傑引言表示，之前鳳梨、釋迦等農產品被禁的時候，農委會聲稱要向WTO申訴，結果去查了之後，「你沒有申訴啊」，隨後才寄了資料強調，「四度提出貿易關切」、「九度向中國提出特定貿易關切」可是中國不回答，所以是中國「鴨霸」不是嗎？

「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝表示，農委會已經回答了自己的問題，他做的只有「特定貿易關切」而不是做「申訴」，因為申訴是WTO的爭端解決機制當中，「特定貿易關切」是在各個委員會當中，一個「法律手段」、一個是政治手段，農委會根本沒走「法律救濟」途徑。

▲▼游錫堃、外交部推特聲援澳洲。（合成圖／翻攝游錫堃臉書、外交部推特）

▲林廷輝舉澳洲紅酒為例，澳洲走的就是法律救濟途徑。（合成圖／翻攝游錫堃臉書、外交部推特）

林廷輝舉例，澳洲紅酒被中國禁止輸入的時候，就走法律救濟途徑，可是台灣的鳳梨、釋迦被禁止輸入時，卻不懂得走法律救濟途徑，農委會自己都講了，「中國違反WTO所有規範，包含技術性貿易障礙TBT，可是農委會的DSB爭端解決機制，一個都沒提」。

劉寶傑比喻，就像是自己的權益受損了，需要透過法律找公道，可是不走法律，每天透過報紙狂吼、在臉書抱怨，可是最重要的按鈴申告，就是不敢按鈴。

▲▼「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝。（圖／取自Facebook／社團法人台灣國際法學會）

▲「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝。（圖／取自Facebook／社團法人台灣國際法學會）

林廷輝再舉例，如果一個女生被性騷擾，她在單位中一定會向性平會申訴，但是還要再到法院提告，這是另一個「法律動作」。

林廷輝說，現在農委會告大家去WTO申訴，但是在WTO的教材當中包括「非違反協定的申訴」與「違反協定的申訴」，現在是當全台灣學WTO的學者都矇了嗎？「我覺得蔡總統要給陳吉仲上一堂課」。

劉寶傑大驚，「你說陳吉仲是草包，他什麼都不懂！」

林廷輝強調，台灣能用政治手段跟中國較勁嗎？中國的「牌」比台灣還多、經濟籌碼比台灣還多，小國要用法律戰，打政治戰怎麼打得贏中國？農委會的新聞稿更加證明，「沒有打法律戰」。

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