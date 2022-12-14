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中國禁令再起　陳吉仲：國內認知作戰情況嚴重

記者楊惠琪／台北報導

針對中國海關總署上周四（8日）起，以企業註冊資訊不完整為由，陸續暫停台灣水產品、酒類、飲料加工食品進口。農委會主委陳吉仲今（14日）重批，中國禁令啟動後，國內認知作戰情況非常嚴重，包括指政府沒作為、有送件也說沒送件，農委會有必要把事實說清楚，同時也會確保水產業者不受影響，近日就會全面啟動相關內外銷措施。

▲▼農委會主委陳吉仲 堵訪 立法院財政聯席會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳吉仲今天早上出席立法院財政聯席會，會前接受媒體聯訪指出，從12月8日至10日，中國海關總署沒有任何通知我方，直接把我們提出去的，所有依照他們規範註冊所需要的申請件數，直接在網站上暫停進口，沒有任何事先通知，是業者和政府上網看到才知道。

陳吉仲批評，台灣面對這樣的情勢，國內的認知作戰情況非常嚴重，像是指稱政府沒有作為，明明有輔導業者送件，也說政府沒送件，農委會有必要把事實說清楚，也會把重點放在會不會影響國內的水產品業者，確保漁民權益不受影響。

陳吉仲進一步指出，第一時間蔡總統和蘇貞昌院長已要求農委會針對受影響的水產品，提出所有內外銷、加工凍儲的措施，上周六日已經分別與屏東縣、高雄市、遠洋漁業、魷魚公會、養殖業漁民等溝通，擬定相關措施，昨（13日）已獲得行政院同意，近日就會全面啟動相關促銷措施，會盡快對外說明。

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