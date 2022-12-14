蔡英文曾說ECFA「糖衣毒藥」　他轟：毒藥就別吃、要抗中就別依賴

▲黃暐瀚表示，既然蔡英文指ECFA是「糖衣毒藥」，就該停掉「你口中的『毒藥』才行。」（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

記者江采蓁／綜合報導

針對中國大陸近日無預警禁止台灣酒品、飲料、水產品進口，資深媒體人黃暐瀚13日於臉書指出，總統蔡英文曾說過ECFA是「糖衣毒藥」，等民進黨執政之後，會辦公投廢掉ECFA，但六年過去了，「說好的公投呢？」他直言，蔡英文早早決定要抗中，但抗中不能同時依賴，「你得停掉你口中的『糖衣毒藥』才行。」

黃暐瀚表示，ECFA的話題，要談這麼多次，這麼多年，也心很累，他舉例就像「要嘛就開車，不要喝酒；要嘛就喝酒，你別開車，有這麼難嗎？」他指出，當年前總統馬英九要弄兩岸ECFA，蔡英文說那是「糖衣毒藥」，會「過度依賴」對岸，會被「先經後政」，所以萬萬不可，馬英九如果一意孤行，等民進黨執政之後，會辦公投廢掉ECFA。而民進黨2016年重回執政到現在都六年了，他質疑，「說好的公投呢？毒藥你也吃？還給國人吃，你是不怕『家人同胞』被毒死嗎？」

黃暐瀚提到，最近水產業者被註銷註冊，暫時都不能出口大陸，連帶啤酒、金酒也都一起停了，政府說對岸「鴨霸」，也有人說是台灣業者自己註冊登錄慢半拍，不管細節為何，他強調「敵對的、別依賴；依賴的、別敵對，不就結了？」他表示，既然早早決定抗中，台灣民眾也用選票支持蔡英文抗中，蔡英文堅持抗中，那是沒有問題的，「但抗中不能同時依賴啊！你得停掉你口中的『糖衣毒藥』才行！」

黃暐瀚質疑，以前馬英九搞ECFA，蔡英文說「不要」；現在換自己弄ECFA，變成「不要停」？他指出，馬英九是「和中路線」，馬英九搞ECFA，不會走到魚死網破，貿易上真有問題，還能拿起陸委會主委桌上的「熱線電話」，跟對岸溝通溝通；但蔡政府早斷線了，既然沒得溝通，就別再依賴，免得風險回到農漁民跟業者身上。「是毒藥，就別吃！」他大嘆這麼簡單的道理，小學生也懂了，我們的官員，卻搞不懂。