　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文曾說ECFA「糖衣毒藥」　黃暐瀚：毒藥就別吃、要抗中就別依賴

▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

▲黃暐瀚表示，既然蔡英文指ECFA是「糖衣毒藥」，就該停掉「你口中的『毒藥』才行。」（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

記者江采蓁／綜合報導

針對中國大陸近日無預警禁止台灣酒品、飲料、水產品進口，資深媒體人黃暐瀚13日於臉書指出，總統蔡英文曾說過ECFA是「糖衣毒藥」，等民進黨執政之後，會辦公投廢掉ECFA，但六年過去了，「說好的公投呢？」他直言，蔡英文早早決定要抗中，但抗中不能同時依賴，「你得停掉你口中的『糖衣毒藥』才行。」

黃暐瀚表示，ECFA的話題，要談這麼多次，這麼多年，也心很累，他舉例就像「要嘛就開車，不要喝酒；要嘛就喝酒，你別開車，有這麼難嗎？」他指出，當年前總統馬英九要弄兩岸ECFA，蔡英文說那是「糖衣毒藥」，會「過度依賴」對岸，會被「先經後政」，所以萬萬不可，馬英九如果一意孤行，等民進黨執政之後，會辦公投廢掉ECFA。而民進黨2016年重回執政到現在都六年了，他質疑，「說好的公投呢？毒藥你也吃？還給國人吃，你是不怕『家人同胞』被毒死嗎？」

黃暐瀚提到，最近水產業者被註銷註冊，暫時都不能出口大陸，連帶啤酒、金酒也都一起停了，政府說對岸「鴨霸」，也有人說是台灣業者自己註冊登錄慢半拍，不管細節為何，他強調「敵對的、別依賴；依賴的、別敵對，不就結了？」他表示，既然早早決定抗中，台灣民眾也用選票支持蔡英文抗中，蔡英文堅持抗中，那是沒有問題的，「但抗中不能同時依賴啊！你得停掉你口中的『糖衣毒藥』才行！」

黃暐瀚質疑，以前馬英九搞ECFA，蔡英文說「不要」；現在換自己弄ECFA，變成「不要停」？他指出，馬英九是「和中路線」，馬英九搞ECFA，不會走到魚死網破，貿易上真有問題，還能拿起陸委會主委桌上的「熱線電話」，跟對岸溝通溝通；但蔡政府早斷線了，既然沒得溝通，就別再依賴，免得風險回到農漁民跟業者身上。「是毒藥，就別吃！」他大嘆這麼簡單的道理，小學生也懂了，我們的官員，卻搞不懂。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
侯佩岑搬離上億豪宅！　老公離職花旗銀行
LINE貼圖也透露年齡！　20、30、40歲愛用貼圖曝光
中職明年4月1日開打　亞冠賽預定陳金鋒執掌兵符
拜登、張淑芬49年前合照曝！　年輕的他帥炸
快訊／乩童現身落淚！　被附身「意識模糊、只知身體在動」
阿根廷「致勝武器」曝！　梅西比賽必喝它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭吳怡農「抗中牌」口號變變變！　國民黨青年軍：競選節奏有夠亂

蔡英文曾說ECFA「糖衣毒藥」　他轟：毒藥就別吃、要抗中就別依賴

復交尼加拉瓜？　外交部曝「一情況」就有可能

徐巧芯批吳怡農「在家當兵」政見　遭她反嗆：你才是幼稚病民代

賴清德今正式登記參選黨主席　蘇貞昌：他願扛下責任、祝福他

何時開放小三通？　蘇貞昌直言中國疫情蓋牌：事情不太妙

英系公職串聯挺賴清德　盼民進黨再起「贏下2024關鍵一戰」

他曝蔡英文對「換掉陳建仁」耿耿於懷　郭正亮：她覺得是賴清德逼的

使館被充公「送中」？　外交部次長認尼國有此意圖：我國非個案

陸禁台貨藍營罵翻　林濁水嘆：綠委可以不跟著起鬨嗎？

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

揭吳怡農「抗中牌」口號變變變！　國民黨青年軍：競選節奏有夠亂

蔡英文曾說ECFA「糖衣毒藥」　他轟：毒藥就別吃、要抗中就別依賴

復交尼加拉瓜？　外交部曝「一情況」就有可能

徐巧芯批吳怡農「在家當兵」政見　遭她反嗆：你才是幼稚病民代

賴清德今正式登記參選黨主席　蘇貞昌：他願扛下責任、祝福他

何時開放小三通？　蘇貞昌直言中國疫情蓋牌：事情不太妙

英系公職串聯挺賴清德　盼民進黨再起「贏下2024關鍵一戰」

他曝蔡英文對「換掉陳建仁」耿耿於懷　郭正亮：她覺得是賴清德逼的

使館被充公「送中」？　外交部次長認尼國有此意圖：我國非個案

陸禁台貨藍營罵翻　林濁水嘆：綠委可以不跟著起鬨嗎？

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

慧洋明年換約運價估漲逾5%　環保新規讓公司節能船隊擁最大優勢

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

昔日連鎖咖啡三角窗金店面蒙塵　2年沒人租原因曝光

日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

政治熱門新聞

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

2縣議員涉賄羈押！彰檢月底提當選無效

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

郭正亮曝蔡英文對換掉陳建仁耿耿於懷　「她覺得是賴清德逼的」

更多熱門

相關新聞

民進黨走入三頭馬車時代

民進黨走入三頭馬車時代

在民進黨九合一選舉大敗之後，鄭文燦市長又因論文抄襲事件而暫時中斷更上層樓的「念想」，賴清德副總統的參選黨主席就是「唯一」的政治選擇與責任承擔。畢竟，這是傷痕累累的民進黨在中間選民與年輕選票大量流失，「蔡蘇體制」中央執政失能且失靈，必須改頭換面重整旗鼓的關鍵轉折時刻。

中央禁用抖音　柯文哲嗆蔡英文：把ECFA停掉跟共匪徹底劃清界線啦

中央禁用抖音　柯文哲嗆蔡英文：把ECFA停掉跟共匪徹底劃清界線啦

黃暐瀚曝「松機遷移」優缺點！　批吳怡農：當選立委也無法完成

黃暐瀚曝「松機遷移」優缺點！　批吳怡農：當選立委也無法完成

「盼兩岸解封恢復人民健康交流」　總統府：小三通仍要評估

「盼兩岸解封恢復人民健康交流」　總統府：小三通仍要評估

蔡英文強化資安防禦做2件事：全民錯假訊息辨識力、國家級資安

蔡英文強化資安防禦做2件事：全民錯假訊息辨識力、國家級資安

關鍵字：

ECFA蔡英文糖衣毒藥黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面