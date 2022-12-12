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蔡英文強化資安防禦做2件事：全民錯假訊息辨識力、國家級資安

▲▼總統蔡英文接見「數位部資安署『111年資安技能金盾獎』獲獎團隊」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「數位部資安署『111年資安技能金盾獎』獲獎團隊」。（圖／總統府提供）

 記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午接見「數位部資安署『111年資安技能金盾獎』獲獎團隊」時指出，「資安就是國安」，一直是整個執政團隊的重要信念。她說，政府一方面希望提升全民對錯假訊息的辨識能力，另一方面也持續強化國家層級的資訊安全，她也期待與大家共同努力，一起提升資安防禦及應變的能力，進一步強化台灣整體的韌性。

蔡英文致詞時表示，今年是數位發展部正式成立後，交由資安署辦理的第一次競賽，題目加入了更多智慧居家資安議題，這也提醒大家，資安要在日常生活當中就開始實踐。她認為，金盾獎一直是臺灣培育資安人才的重要獎項，歷年的優勝者，後來在資安領域都有傑出的表現。

蔡英文指出，今年在大專院校組獲得第一名的陽明交通大學團隊，代表台灣參與全球規模最大、聚集全球頂尖資安高手的「駭客搶旗攻防賽」（DEF CON CTF 2022）競賽，並且獲得傲人的成績。感謝他們讓世界看到台灣優異的資安實力。

▼總統蔡英文接見「數位部資安署『111年資安技能金盾獎』獲獎團隊」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「數位部資安署『111年資安技能金盾獎』獲獎團隊」。（圖／總統府提供）

蔡英文強調，「資安就是國安」，一直是整個執政團隊的重要信念，隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到的威脅越來越多，攻擊也越來越頻繁。此外，境外勢力也常透過錯假訊息的散佈，試圖混淆民眾視聽，進行認知作戰。

她認為，不論是資訊系統的攻擊以及假訊息的散佈，都有可能對民主體制造成重大危害，「所以，我們一方面希望提升全民對錯假訊息的辨識能力，另一方面也持續強化國家層級的資訊安全」。

蔡英文說，2018年通過《資通安全管理法》，要求政府機關及關鍵基礎設施率先導入資安防護；而今年8月，數位發展部已經正式成立，目前資安議題，由數位部來主導及統合，強化國家資通安全能力。資通安全署會肩負統合管理，執行資安防護與演練，以及培訓資安人力的重要任務。

蔡英文表示，在產業方面，我們也會持續落實對資安及智慧財產權的保護，與更多國際盟友一起打造更具有韌性，也更安全的供應鏈。她說，相信今天所有獲獎者，未來都會是帶動資安領域發展的重要人才，也期待與大家共同努力，一起提升資安防禦及應變的能力，進一步強化台灣整體的韌性。

 

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