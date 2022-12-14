摸走警用手銬「破壞交通號誌」　彰化暴走男街頭胡鬧...4罪判刑

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名黃姓男子，先偷了機車物品、再以鐵鎚敲破娃娃機台玻璃，再大鬧街頭及銀行、又摸走警用手銬及交通號誌控制箱鑰匙，再胡亂操作號誌箱，造成交通大亂，隨後再用手銬將自已銬在地檢署的椅子上。彰化地方法院審結後，依妨害公務等4項罪名將他判處10月有期徒刑，得易科罰金。

▲黃男在街頭暴走被警方帶回。（資料圖／民眾提供）

這名暴走黃姓男子(47歲)，2021年12月22日晚上，騎機車行經一家超商前，偷走別人機車腳踏板上內裝有眼藥水、衛生紙、濕紙巾、牛皮小錢包、噴霧乾洗髮及護手霜等物價值3500元的白色購物袋。

▲黃男高舉廣告陸橋在街頭暴走。（資料圖／民眾提供）

今年6月13日上午，黃姓男子抱著漢堡麵包，行經車水馬龍的中正路上，被路過自小客後照鏡撞擊，氣得把員榮醫院和一旁店家的廣告陸橋通通移到路中間擋道，甚至還站在中間揮旗不斷的咆哮不讓車輛通過，大喊「我要保留證據」，現場有不少車被擋道，直到警方到場要將他強制送醫，但醫院拒收，下午又犯案。

當天下午，黃拿鐵鎚敲碎娃娃機台的價值2千元玻璃，同日下午，到員林派出所製作筆錄時，趁員警未注意之際，順手摸走牆上一副警用手銬及交通號誌控制箱鑰匙，塞入其隨身的側背包內帶走。

▲黃男破壞號誌燈交通大打結。（資料圖／民眾提供）

隔日早上，黃男拿著交通號誌控制箱鑰匙，在埔心鄉員埔路與柳橋西、東路口以及員埔路與二抱路之路口前，打開警用交通號誌控制箱，開始操作交岔路口的紅綠燈號誌，使其均現紅燈，致交通大亂，增添用路人往來危險。同日上午11點多，黃男因精神狀況不佳，拿出手銬將自己銬在地檢署的椅子上，為警據報當場查獲。

法院審酌黃男有多項前科，猶不知悔改，顯見其法治觀念偏差，自我控制能力欠佳，又藐視公權力，所為實有不該；考量他坦承犯行，依妨害公務罪，判處有期徒刑４月，公共危險罪判處有期徒刑6月，竊盜罪判處４月有期徒刑，毀損判拘役40日，應合併執行10月有期徒刑。可易科罰金，全案可上訴。