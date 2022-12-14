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大陸 大陸焦點 特派現場

1.3萬一盒！大陸在線醫藥平台「悄開售Paxlovid」　曝光後秒下架

▲▼輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

▲輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸在線醫藥平台「1藥網」13日突無預警預售新冠口服抗病毒藥物Paxlovid，並開啟預售和新冠問診專用通道，定價為2980元（人民幣，下同，約合新台幣1.3萬元）／盒。Paxlovid網售的消息發出後，1藥網盤前暴漲超30%。不過，消息一經曝光，Paxlovid便快速下架。

據《紅星資本局》報導，12月13日，病毒學專家常榮山表示，Paxlovid必須要在醫生的指導下才能使用，並需要開具處方。Paxlovid主要是針對中度、有可能轉成重度的以及老人患者。根據病情，對於不需要吸氧的、肺部症狀不明顯的輕症患者也不需要使用Paxlovid。

常榮山說，「Paxlovid開放在藥店裡賣，我認為不是特別合適。孕婦、肝腎功能不全的人、凝血異常的等人是不能使用的。如果有人認為它可以預防，在沒有確診的情況下使用，那就可能造成不良事件，這是潛在的隱患。」

據《央視新聞》報導，今年2月11日，大陸國家藥監局按照藥品特別審批程序等，進行應急審評審批，附條件批准Paxlovid進口註冊。

隨後，1藥網回應，並非網售輝瑞的Paxlovid藥品，而是按照國務院防控機制辦公室2022年12月12日發布的《關於做好新冠肺互聯網醫療服務的通知》，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務。

12月12日，大陸國家衛健委官網發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》。《通知》要求，醫療機構（包括互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構）可以通過互聯網診療平台，依據最新版新型冠狀病毒肺炎診療方案有關要求，為出現新冠肺炎相關症狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的，在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。同時，鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務。

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