真相曝！《女力》博焱遭爆痛毆女友　他也被咬好幾口...互告都起訴

記者黃宥寧／台北報導

真相曝！藝人林曜晟（藝名博焱）遭爆與張姓女友在居家隔離時，出手毆打釀女方重傷，林當時以「不實的爆料」回應，2人事後也互告。警詢、偵查時，林坦承是為搶奪張女手機才爆爭執，並恐嚇不給密碼就要將人關在更衣室，甚至暴力以手掐女方頸部，張女為自衛則用嘴巴反咬傷林。士林地檢署偵結，依傷害罪將這對昔日愛侶提起公訴。

起訴指出，34歲博焱與38歲張姓女友（現已分手）今年5月2日因確診新冠肺炎，共同隔離在林位於南港住家。豈料，同日凌晨4時許，林心血來潮想拿張手機查看通訊內容，張為了拿回手機，竟出手抓傷林身體、後背並咬其手臂及手指，導致受有前胸多處大於20公分擦傷、右前臂腹側擦傷、背部多處大於10公分等傷勢；忍無可認的林只好還手毆打張女眼睛、嘴唇、拉扯頭髮，掐其頸部，並以腳踹，導致張女身上多處傷。

▼藝人林曜晟（原藝名博焱）拿走張姓女友手機查看後，竟互相拳打腳踢。（資料圖／讀者提供）

2人互毆完後，林進入房間內更衣室，張女也一同進入，此時林以身體阻擋，並不死心向張女恫稱：「如果不給我手機密碼，我就把你關在更衣間部讓你離開，要耗大家一起耗」隨後又以手掐住張女頸部，想用臉部解鎖手機，2人則在更衣室纏鬥近2小時，一路到上午7時許，掛彩的2人才自行報警就醫。

警詢、偵查時，林男坦承因張女不願告知手機密碼，才搶奪手機，他也解釋，一度想用臉部解鎖密碼，但張女立刻以雙手遮住臉，他才用手撥開其手和頭髮。

張女則否認自己有傷害犯行，她無辜表示，當天遭林壓在床上，其雙腳跨在她身體兩側，更把她的雙手壓在臉上，因為林的力氣很大，因此才用嘴巴咬林的拇指，至於林身上的傷勢，都是她出自於防衛行為。

檢方根據2人驗傷報告、受傷照片等，依傷害罪將2人提起公訴，林則另犯剝奪他人行動自由罪嫌。

案發後，張女將被打的過程告訴網紅胞弟張希爾，張男難掩怒火向媒體爆料，並提供胞姊嘴角流血照、驗傷證明等，宇姓記者則以「《女力》男星被控施暴！女友人滿身血逃跑驗傷 他確診竟追到醫院」做獨家報導，報導一出引發各種討論，同年5月10日林看到報導後，直接對張女、張姓胞弟、宇姓記者提起毀謗告訴。

▲林曜晟案發後，自行錄製影片自清。（圖／翻攝自林曜晟臉書）

張女解釋，當時有向胞弟說遭到林男毆打，是看到報導才知道胞弟有向媒體說，但她並沒有聯繫媒體，報導中的照片、驗傷單都是自己傳給胞弟，同時也是為了保留證據才傳。

張姓胞弟稱，5月2日當天接到胞姊電話，隨後胞姊又掛掉，之後胞姊才以LINE方式傳訊息告知自己遭林男毆打，但人仍在林家，因此才請胞姊拍受傷照，事後胞姊坐上救護車，才得知當天發生的事，聽完來龍去脈後，才決定到蘋果日報的爆料專區爆料，過沒多久宇姓記者就聯繫他，同時進一步詢問胞姊與林男衝突，同時記者也要求診斷證明等資料，才能證明爆料屬實，他最後強調自己是將胞姊親身經歷如實轉述給宇姓記者。

▼藝人林曜晟（原藝名博焱）與張姓女友互毆，張女嘴角被打到流血。（資料圖／讀者提供）

宇姓記者說，與張男對話過程都有以錄音機錄下保留，也請張提供照片，因此才撰寫報導，期間也有試圖向林求證，但林均未回應，但張男提出的LINE對話、張女受傷照及張女與林男共處一室照，因此認張男所爆料內容是真實，且事後林也在臉書PO出手寫道歉信。

檢方經查，認張男所爆料內容是胞姊親身經歷，且有提供傷勢照、LINE對話等，認為張男並非刻意穿鑿附會、空穴來風，因此難認有何惡意詆毀林的名譽主觀犯意。

▼藝人林曜晟手寫道歉信，表達自己因情緒控管失當深感不當與懊悔。（圖／取自臉書）

至於，宇姓記者也已善盡新聞媒體工作者查證義務，且經查證後報導內容也並未有惡意扭曲情事，內容屬真實合理確信，難認宇女是出於惡意妨害林名譽，縱使報導內容用字遣字尖酸刻薄，足讓林感到不快或影響其名譽，但林與張互提傷害等告訴也起訴，因此宇姓記者報導與公共利益有關，屬可受公評事項。

此外，複查無其他積極證據足認張女、張男及宇姓記者3人有毀謗犯行，應認犯嫌均有不足，為不起訴處分。