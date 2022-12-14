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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸不再公布無症狀感染者數據！　孫春蘭急赴北京抗疫

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲大陸宣布不再公布無症狀感染者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委14日宣布，目前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，因此，從今日（14日）起不再公布無症狀感染者數據。因此，據14日公布的疫情數據顯示，今天大陸新增本土確診2249例。

大陸國家衛健委今天通報，13日，新增本土確診病例2249例（廣東1044例，北京476例，上海16例等）。不過，實際情況並非如此。過去幾天，北京、上海、廣州、重慶等多地不斷傳出感染人數飆升，發熱門診排長龍求診的消息。

中國大陸防疫政策大轉彎猝然來到，每日官方通報的疫情數據是否準確受到討論。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日刊文稱，目前大陸官方公布的感染者數據已嚴重偏離真實情況，應當調整或者停報。

據《新華社》報導，大陸國務院副總理孫春蘭13日到北京市調研指導疫情防控工作，並看望慰問醫務人員和社區工作者。她指出，要實施好「二十條」和「新十條」防控措施，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來。

北京市新增感染者處於快速增長期，但絕大多數為無症狀感染者和輕型病例，目前在院重症危重症患者50例，多有基礎性疾病。孫春蘭表示，當務之急是支持北京保障好群眾的就醫用藥。目前北京市有303家發熱門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間。

孫春蘭強調，目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應，總體可滿足需求，有關部門已成立專班每日調度，北京市要精細化投放，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率，提高可及性。北京市委市政府正在下大力氣加快解決群眾就醫用藥問題，中國有舉國體制的優勢，一定能平穩渡過疫情高峰。

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