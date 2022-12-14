疫情驚人！大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

▲大陸在還未做好充分的準備下，快速放開疫情管控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情政策急轉彎，民眾染疫人數急速飆升，醫療量能面臨巨大的壓力與挑戰。與此同時，北京官方許多例行會議跟著取消或推遲，比如原訂14日的國台辦例行記者會因「疫情形勢與工作安排」取消，原訂15日要召開的國民經濟運行記者會也取消實體會議，改為網路發布。

據大陸國家統計局網站14日公布，根據工作安排，取消原定於2022年12月15日（星期四）上午10時舉行的11月份國民經濟運行情況新聞發布會，改為網路發布。

根據國家統計局信息發布日程表，12月15日上午10時，將在國家統計局官方網站發布11月份國民經濟運行情況新聞稿、規模以上工業生產月度報告、固定資產投資（不含農戶）月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、能源生產情況月度報告，同時發布工業生產、固定資產投資、社會消費品零售領域的解讀稿。

此前，彭博也報導，備受關注的中央經濟工作會議原訂於15日召開，但目前可能因染疫人數暴增而推遲。有各種消息指出，會議將討論明年經濟增長目標設定在5%。

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進13日晚上發文稱，現在北京是震中，陽的速度驚人，「我相信這裡見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一。」

不過，胡錫進也表示，北京市的醫療資源擠兌和藥品擠兌都是相對溫和的，基本沒有造成什麼不可挽回損失的後果。絕大多數感染者都選擇了居家隔離自癒，北京市方艙醫院出現很高的空置率，正規醫院的床位也沒有用滿。

胡錫進稱，北京市的情形不僅是大陸全面放開封控後情況的縮影，而且很可能是「最驚心動魄的場景之一」。病毒在北京市給民眾造成的痛苦顯然大於廣州等城市的情況。他認為，北京市能夠扛過去，大多數地方應該都不會成問題。北方其他一些城市的情況也都過渡得相當平穩，客觀上佐證了他的看法。