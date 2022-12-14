醫示警「寒流3大猝死」時機　2動作保命

▲黃軒指出，研究指出，當房間溫度每下降1度，猝死機會會升高5.6%。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

入冬首波寒流周六來襲，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（14日）提醒，冬天如果房間內溫度沒有維持在18-20度左右，「脫光衣服」、「洗澡前後」和「睡眠當中」都是猝死時機，別忘了除了替自己保暖，也得替房間保暖。

黃軒在臉書說，寒流來，很多人猝死不是死在床上，就倒在浴室旁、房間內，這是為什麼呢？其實當你房間內溫度下降，你的身體也因寒流急速變化中，無聲無息靠近死亡。

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黃軒表示，你的血壓一直上升，而你不知道，如果室溫一直冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮、血壓升高、心率加快、心臟工作負荷增大、耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

黃軒指出，根據日本研究，當你的房間一直冷，「在清晨每下降10度，你的血壓上升高8.2mmHg」，而你不知道繼續沉睡下去，一直到你的心臟血管也縮緊，你的心臟一時負荷不來，然後身體就可能死翹翹了。

▼寒流周末來襲，民眾要提前做好禦寒工作。（示意圖／記者嚴云岑攝）



黃軒提到，另一研究指出，「當你的房間溫度每下降1度，你猝死機會會升高5.6%」，而你那時也在睡，而不會知道的；冬天很多救護車都會在清晨5時到7時出動，不是因病人剛猝死，而是猝死可能已經一陣子，只是那是大家起床才發現。

黃軒表示，當室溫一直冷，血液逐漸濃稠，而你也不知道，醫學研究抽血證明，身體如果一直處在冷環境：

1、選擇素（P selectins，又譯為選擇蛋白）是一個細胞黏附分子增加，細胞更易黏附在血管內皮。

2、內毒素（LPS，Lipopolysaccharides 脂多醣）增加，誘發血栓素形成更多。

3、血栓素（Thromboxanes，TXA2/TxB2）增加，容易血栓。

黃軒指出，血液濃稠度增加，更增加血管容易阻塞機會，「持續冰冷的低體溫，會使新陳代謝的濃稠增加60%」，你說你房間內的溫度重不重要呢？

黃軒提醒，冬天如果房間內溫度沒有維持在18-20度左右，或兩房間溫差大於5度，「脫光衣服」、「洗澡前後」、「睡眠當中」以上三大情况，都是猝死的時機，真的別忘了除了替自己保暖，也得替房間保暖。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周六寒流南下，氣溫很快下降，北部周日清晨最冷預估6-8度，中南部10度；下周一寒流逐漸減弱，清晨因輻射冷卻，是中南部最低溫時間，可能比10度再降1、2度， 而白天可回到20度，至於北部低溫10度、高溫15度。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼周末寒流影響，請提前做好禦寒措施。（圖／氣象局）