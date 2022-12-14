幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德14日委請前文化部長鄭麗君擔任代理人，前往民進黨中央登記參選黨主席，黨務系統以及2024總統大選，目前看來確定「定於一尊」，正式進入「黨政分離」的階段；在中央政務方面，總統蔡英文以「穩定政局、開展新局」8字為基調，近日行政院長蘇貞昌也已啟動內閣人事的徵詢工作，目前還沒有太明確換閣揆的氛圍。

賴清德因上週確診，14日在評估健康狀況之下，委請鄭麗君擔任代理人，前往黨中央登記參選主席。事實上，從賴清德決定投入主席補選前後，就已親自透過電話向黨內各派系要角溝通，達成高度共識，而在他宣布此訊後，各派系也紛紛公開力挺，甚至表態2024總統就是支持賴清德。

賴清德挺身扛起黨務，在民進黨九合一大選潰敗之後，算是快速替綠營撫傷，而且在他決定前，也先行向總統蔡英文知會，避免2018年總統初選時被詬病的「突襲」問題。賴的核心幕僚也表明，總統制國家，執政黨國會過半，總統永遠沒有成為跛鴨的問題，且施政滿意度超過5成，未來仍是最強助選員。

在黨務系統、2024總統人選可以說定於一尊，民進黨政府正式進入「黨政分離」的階段。蔡英文未來勢必專注於國政，而外界也關注明年1月立法院預算會期落幕後，內閣改組的幅度為何？對於內閣的調整，蔡英文將會以「穩定政局、開展新局」8字為基調，前四字「穩定政局」，普遍被認為是留任蘇貞昌，而後四字「開展新局」，是著手內閣相當幅度的異動。

近日蘇貞昌已經啟動內閣人事的徵詢工作，由於現任內閣首長多是任用公務員或大學教授，更替彈性高，這一階段已先完成溝通；接著，蘇貞昌也特別就民進黨籍任滿8年的縣市首長進行徵詢，包括前陣子有某縣市長出訪國外，也是等到歸國後就馬上徵詢相關意願。

▼蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



因此，整體而言，蔡英文要換下蘇貞昌一事，目前還未有明顯氛圍；而內閣人事佈局方面，行政院副院長幾乎底定由桃園市長鄭文燦出任，除了能強化中央歷練，有一定舞台，也能安排「桃園幫」眾多幕僚的空間。至於交通部，預計會由基隆市長林右昌出任。

另外，身為「正國會」少主的林佳龍，高層有意邀請他出任總統府秘書長，但該職屬幕僚長性質，揮灑空間、人馬佈局受到限縮，所以他意願並不高；因此，他有望接掌「天下第一大部」內政部，除了有舞台可望以施政實績敗部復活，也能安排身邊人事。倘若如此，他也將成為少有擔任過交通部、內政部2大部會的首長。

不過，距離明年1月中立院預算會期結束還有一段時間，蘇揆的支持度會是觀察指標，也不能排除有異動可能；而近期最常被點名的，當屬前副總統陳建仁組閣，近日他也以中央研究院基因體研究中心特聘研究員身分，進到行政院內，出席林萬億政務委員主持的「中央癌症防治會報第18次會議」，引起外界議論。

同樣榜上有名的，還有國安會秘書長顧立雄，不僅可以貫徹總統意志，也一起參與敗選檢討會，是一直備受重用的要角，但黨內人士評估，這應該是備案中的備案，倘若總統說不動陳建仁，他就有可能會是選項。