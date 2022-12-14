吳怡農拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯嗆：想要所有人被捲入戰爭？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員徐巧芯與國民黨文傳會副主委黃子哲今（14）日召開「裝懂台灣2.0？守護病患權益 支持女性保台」記者會，質疑民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農2020年提出「在家當兵、全民皆兵」的論點，曾被時任國防部長馮世寬批評是「渣男」，徐巧芯質問吳怡農，若沒把軍、民分開，兩岸若發生戰爭，不就代表所有人都會被捲入戰火當中？顯然根本是不成熟的主張。

徐巧芯表示，吳怡農提出的兵役政見沒有說清楚，首先，延長役期是要延長六個月、一年甚至兩年？他沒有辦法回答。她批評，一個成熟政治人物提出任何主張，都應該包括配套，若只講要延長，卻連建議延長年限是多久都不知道，那真的坐實黃子哲所說的「草包、膿包」，因為就連自己提出的兵役政見都這麼不完整，將來就算當立委又要怎麼提案？她幾年前就曾指出以增加到六個月為原則，再階段性考量，視情況增加到一年，如果連她都能清楚說出建議，為什麼吳怡農做不到？是不是他發現年輕人不想當兵，年輕人對他的國防主張沒有興趣？覺得說太清楚會被年輕人討厭、會傷害選票？

徐巧芯指出，吳怡農在2021年3月16日被問到女性是否需服兵役時，他指出現行兵役制度改善前不認同直接要求女性來服義務役，必須「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛的」，才徵集女性，她質疑，難道所有男性同胞都認為現在服兵役是有意義、兵役制度已經改善了嗎？男性是否也能主張在「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛」之前不必服兵役？這句話明明無涉男女，卻成為女性不必當兵的理由，顯然過於薄弱。

徐巧芯反問吳怡農，過去他曾提出壯闊台灣系列兵役主張，當年國防部長、現任退輔會主委馮世寬回應稱「渣男」，因為當時他的版本是「在家當兵」，若吳怡農進立法院，還要提出在家當兵的主張嗎？「在家當兵」的意涵到底是什麼？如果面臨戰爭，又要去哪裡領取戰備物資？如果軍民不分，採取全民皆兵，那麼兩岸發生戰端時，所有人都是軍人，不就是所有人都會被捲入戰爭砲火中？「請問吳怡農，現在你是否還認同2020年提出的在家當兵、全民皆兵主張？」

黃子哲則提起松機遷移，直指這議題可說是「爹不疼娘不愛，冷飯熱炒很失敗」，他表示，吳怡農所提的松機遷移政策，連民進黨內都沒有得到相當大的共識，甚至在2017年時，民進黨執政下的民航局長林國顯就指出「20年內松機根本不可能遷移」，再者民進黨執政的交通部長王國材也提出幾個理由打臉吳怡農，包括松機是軍民合一機場，有軍事需求，空軍一號也停在松機，他本人就是在松機服役，很了解其重要性；且東部、離島班機都停松山機場，若遷移對民眾交通便利性與醫療後送問題會造成很大困擾；何況空勤總隊也進駐在松機。由此可見，王國材似乎也是反對吳怡農提出的松機遷移議題；再加上民進黨澎湖立委楊曜也反對松機遷移，認為對離島居民會造成相當大困擾。

黃子哲表示，吳怡農提出松機遷移被各方打臉後，又說是可以用直升機停機坪來解決醫療後送問題，但問題是各大醫院有停機坪的有多少？吳怡農有研究過嗎？提出公共政策有沒有好好用功？此政策既不成熟又草率，起手式可說相當失敗。