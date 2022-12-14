國民黨立委初選不利新人？徐巧芯盼全民調　爆「黨員名單有問題」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨年輕一輩過去多次喊出「世代交替、全面革新」，剛高票連任的市議員徐巧芯近日受訪時，宣布將角逐2024黨內立委初選，挑戰台北市第7選區的現任立委費鴻泰。但過去立委補選黨內規則「三七比」似乎對新人不利，徐巧芯今（14）日受訪直言「全民調」一定比較公平，更踢爆黨員名單有問題。

徐巧芯今日上午赴國民黨中央黨部參與記者會，針對「世代之爭」越演越烈，被問到4年前市議員王鴻薇、徐弘庭也曾挑戰立委費鴻泰、賴士葆，但黨內初選採用3成黨員投票、7成民調的「三七比」，最終卻雙雙慘輸，尤其在黨員投票部分更是差距懸殊，是否會擔心初選規則不利新人？徐巧芯則說，全民調當然會比較好，但真正的初選規則現在黨部還沒確定，自己是相信黨會選擇一個較公平的方式，讓大家能夠公平競爭。

另外，角逐北市立委補選王鴻薇4年前也曾喊出國民黨要「新陳代謝」，但對於這次事件卻顯得有些低調，多次接受聯訪時甚至避談，難道是在切割？徐巧芯幫忙緩頰，「王鴻薇的參選也是世代交替一環，且她這次沒當上的話，以後也機會渺茫」。

無良公關臉書粉專九合一選前貼出偽造徐巧芯等人簽名文件，遭徐連帶綠營側翼提告共107人。徐巧芯表示，被告有一個叫「阿中競辦之不知名人士」，是指民進黨台北市長候選人陳時中競辦中要該粉專先關閉的人，請檢調調查。