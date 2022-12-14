吳怡農力挺兵役延長　喊話王鴻薇表態：講該講的話

▲吳怡農長春市場掃街前受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農昨提出建立「國土防衛部隊」、兵役改革並延期等政見，前立委林濁水稱讚「這才是未來台灣要的國會議員」；對此，吳怡農14日表示，謝謝前輩的鼓勵，兵役改革是社會大眾期待，並隔空向國民黨對手王鴻薇喊話，指藍營常說兵役延長是「票房毒藥」，但候選人有責任講該講的話，盼她能提出立場。

吳怡農今天上午前往長春市場掃街前受訪說，謝謝前輩的鼓勵，兵役改革是社會大眾的期待，支持訓練內容全面改革，同時適度的延長兵役，他期盼選舉能回歸議題；至於王鴻薇酸延長兵役制度議題變成選舉考量等語，吳皺了眉頭說，國民黨的朋友經常說兵役延長是「票房毒藥」，但立委候選人有責任講該講的話，他期待王能提出立場。

媒體關切，根據媒體民調，王鴻薇在高齡族群支持度比較高，吳怡農則比較獲得年輕人支持？吳怡農說，他要全力爭取全年齡層、各種政治背景的選民。

此外，媒體也詢問，王鴻薇今天上午接受廣播專訪時哽咽說，她背負落跑罵名，壓力非常大，對此，吳怡農笑一笑說，如同前幾天說的，「我們就盡全力讓她留在市議會」。



另對於王鴻薇受訪時再度談及非核家園政見可能跳票，吳怡農反擊說，非核家園最核心的議題，就是核廢料的處理，王鴻薇既然提出核二、核三廠延役，那對於核能安全、核廢料的處理兩個核電發展最基本的條件，就應該要提出可行方案，給新北市民、台北市民一個交代。

另針對松山機場遷建議題，交通部長王國材日前提出需要先克服3大挑戰，被指與吳怡農立場不同，是否是「王鴻薇的發言人」？吳怡農直言，王國材是交通部長，交通部是松山機場的主管機關，說他是任何人的發言人，是更多的口水，一點建設性都沒有。