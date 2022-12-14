　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農力挺兵役延長　喊話王鴻薇表態：講該講的話

▲▼吳怡農長春市場掃街前受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲吳怡農長春市場掃街前受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農昨提出建立「國土防衛部隊」、兵役改革並延期等政見，前立委林濁水稱讚「這才是未來台灣要的國會議員」；對此，吳怡農14日表示，謝謝前輩的鼓勵，兵役改革是社會大眾期待，並隔空向國民黨對手王鴻薇喊話，指藍營常說兵役延長是「票房毒藥」，但候選人有責任講該講的話，盼她能提出立場。

吳怡農今天上午前往長春市場掃街前受訪說，謝謝前輩的鼓勵，兵役改革是社會大眾的期待，支持訓練內容全面改革，同時適度的延長兵役，他期盼選舉能回歸議題；至於王鴻薇酸延長兵役制度議題變成選舉考量等語，吳皺了眉頭說，國民黨的朋友經常說兵役延長是「票房毒藥」，但立委候選人有責任講該講的話，他期待王能提出立場。

媒體關切，根據媒體民調，王鴻薇在高齡族群支持度比較高，吳怡農則比較獲得年輕人支持？吳怡農說，他要全力爭取全年齡層、各種政治背景的選民。

此外，媒體也詢問，王鴻薇今天上午接受廣播專訪時哽咽說，她背負落跑罵名，壓力非常大，對此，吳怡農笑一笑說，如同前幾天說的，「我們就盡全力讓她留在市議會」。

另對於王鴻薇受訪時再度談及非核家園政見可能跳票，吳怡農反擊說，非核家園最核心的議題，就是核廢料的處理，王鴻薇既然提出核二、核三廠延役，那對於核能安全、核廢料的處理兩個核電發展最基本的條件，就應該要提出可行方案，給新北市民、台北市民一個交代。

另針對松山機場遷建議題，交通部長王國材日前提出需要先克服3大挑戰，被指與吳怡農立場不同，是否是「王鴻薇的發言人」？吳怡農直言，王國材是交通部長，交通部是松山機場的主管機關，說他是任何人的發言人，是更多的口水，一點建設性都沒有。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
消失8年的班機！　馬航MH370新證據曝光
確定了！　梅西認冠軍戰是世界盃「最後一舞」
一中商圈大批警力破門　男女脫光正要啪尷尬了
梅西闖冠軍賽！　他細想「阿根廷爆冷輸沙國是好事」
太玄宮還沒開告　先被民眾檢舉「這件事」完蛋了
資深男星「陳屍浴缸」死因曝！　兒子來探望見身體僵硬
巨大上百通電話問爆！　公司堅持清庫存
預測法國對摩洛哥勝方！　4專家全都一面倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

曾說「柯文哲步調快」離職！前教育局長回任　鄭世維：每階段任務不同

國民黨立委初選不利新人？徐巧芯盼全民調　爆「黨員名單有問題」

數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

柯文哲幫答「好好做事」默契升溫？　侯友宜：我們本來就是好朋友

吳怡農拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯嗆：想要所有人被捲入戰爭？

守住花蓮嘉義微笑曲線！選前最後衝刺　徐榛蔚嘉義力挺黃敏惠

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

曾說「柯文哲步調快」離職！前教育局長回任　鄭世維：每階段任務不同

國民黨立委初選不利新人？徐巧芯盼全民調　爆「黨員名單有問題」

數發部點餐聲明藏玄機？　洪孟楷怒轟：完全抓不到國人憤怒重點！

柯文哲幫答「好好做事」默契升溫？　侯友宜：我們本來就是好朋友

吳怡農拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯嗆：想要所有人被捲入戰爭？

守住花蓮嘉義微笑曲線！選前最後衝刺　徐榛蔚嘉義力挺黃敏惠

幕後／賴清德定於一尊正式「黨政分離」　內閣最新可能佈局一次看

朴敘俊＋崔宇植＋V「變身短褲服務生」　尹食堂第三季《瑞鎮家》開拍

陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

與朱立倫相擁互讚　侯友宜「稱職的主席」：大家要團結在一起

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

拜登突提49年前就相識！張淑芬坦言「嚇一跳」　透露拜登私下很和藹

害10警遭約談...酒駕肇逃找人頂罪　可惡肇事者驚人身分曝光

登山一半「火山在眼前爆發」　嚮導錄下最後告別！生死瞬間畫面曝

「抱歉你的車被我撒到x」車主見紙條噁到崩潰　狂擦手把怒罵

政治熱門新聞

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

王鴻薇民調領先8％　媒體人卻曝暗藏小細節

操盤手曝選票流失癥結點　鄭文燦：避免重蹈覆徹

民進黨為何輸？　縣市總幹事揭逾30原因

更多熱門

相關新聞

朱立倫合體侯友宜喊「2024提最強人選」　王鴻薇曝「勝選方程式」

朱立倫合體侯友宜喊「2024提最強人選」　王鴻薇曝「勝選方程式」

國民黨新北市黨部昨晚舉行九合一選舉感恩茶會，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜相見熱情擁抱，朱表示「決心一定提名最強、最好的候選人」，侯則稱「朱主席是我們最棒的總教練」。國民黨參選人王鴻薇今（14）早對朱的說法表示認同，認為這是2024國民黨的「勝選方程式」。

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

王鴻薇哭了！　里長的生日願望是「我」當選立委

王鴻薇哭了！　里長的生日願望是「我」當選立委

吳怡農盼別貶低國格　王鴻薇：攻擊只剩抗中保台老梗

吳怡農盼別貶低國格　王鴻薇：攻擊只剩抗中保台老梗

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

關鍵字：

王鴻薇吳怡農2022九合一大選立委補選

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

獨／又有JKF私密片外流！H級女神淪陷了

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

克國門神送的大禮！　梅西紀錄擊敗「阿根廷戰神」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面