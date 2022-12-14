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朱立倫合體侯友宜喊「2024提最強人選」　王鴻薇曝「勝選方程式」

▲▼王鴻薇上黃揚明廣播節目。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王鴻薇上黃揚明廣播節目。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市黨部昨晚舉行九合一選舉感恩茶會，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜相見熱情擁抱，朱表示「決心一定提名最強、最好的候選人」，侯則稱「朱主席是我們最棒的總教練」。國民黨參選人王鴻薇今（14）早對朱的說法表示認同，認為這是2024國民黨的「勝選方程式」。

朱立倫、侯友宜昨晚選後首度相見，只見兩人熱情擁抱、互相稱讚。朱立倫表示，國民黨應該實行的3大方向，就是「走對的路」、「提對的人」與「無私無我」，當中提對的人的典範就是侯友宜，誓言會讓大家看到國民黨團結努力走向2024，並秉持這樣的決心一定提名最強、最好的候選人。侯也回謝道，「朱主席是我們最棒的總教練！感謝朱帶領的黨中央，無私無我、凝聚力量，這次選舉的榮耀歸於朱主席！」

針對朱立倫強調2024要提最強人選，此前也受到朱徵召參加補選的王鴻薇今早接受媒體聯訪表示，儘管2024國民黨總統人選還沒有辦法做最後確定，但「提最強的人，這是勝選方程式」。她強調，現在滿腦子都是自己的選舉，要努力贏得立委補選的勝選。她並重申，當然2024對國民黨非常重要，所以一定要提出最強人選，這是唯一勝選方程式。

媒體也問到，台北市議員徐巧芯、徐弘庭相繼喊出世代交替，要求舉辦立委初選，對此王鴻薇態度迴避，只說，「現在滿腦子都是自己的選舉，現在千頭萬緒，只想要把這場選舉選好。」言下之意，不想對其他人的選舉多表意見。

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