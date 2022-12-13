「水產禁令」政府輔導補件慢半拍？　農委會：台灣沒有比較慢

▲中國再對我國水產品發出禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署上周四（8日）以企業註冊資訊不完整為由，再度禁止台灣水產品進口，但中國官方早在2019年就預告，日本官方也制訂相關辦法輔導業者，外界質疑農委會消極作為。農委會副主委陳添壽今（13日）否認，強調早就輔導業者，是中國設下貿易障礙，呼籲國人支持在地漁產品。

陳添壽今（13日）下午出席「第一屆社區營造獎」頒獎典禮，針對媒體詢問表示，農委會在中國預告時，就輔導有意願的農漁業者申請補件，本來是採取線上申請，今年3月才通知改成書面申請，還特別派專人輔導，同時也與加拿大、澳洲、美國等9個會員國向世界貿易組織（WTO）申訴，中國的註冊規定是在貿易上設障礙。

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「台灣沒有比較慢。」陳添壽強調，別的國家是明年6月才補件截止，台灣硬是提前1年、今年6月就截止受理，「怎麼會變成台灣比較慢」，政府遇到這種情況，都會窮盡一切辦法來解決。

至於以養殖為主的午仔魚，如何擴大內銷？陳添壽說，午仔魚可以做成一夜干，也可以拿來煎、煮、炸，也可超低溫冷凍宅配，台灣在地生產的好魚貨，為什麼一定要外銷，如果大家都捧場，就能維持好價格，不然每年國外有三百多億水產進口，若能以在地魚貨替代，不但可以達到分散市場的目標，還能有助縮短食物里程，讓台灣漁業朝永續經營。

記者追問是否加速推動農遊券5.0幫助漁民挺過這波禁令，陳添壽回應，目前還沒有相關規劃，但先前主委陳吉仲有意在農曆春節檔期，再推農遊券5.0，不過初步規劃是以促銷季節性農漁產品為主。