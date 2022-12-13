農漁產品接連被禁　農委會籲中國「科學對話尋求合理解決」

▲農委會籲中國儘速展開雙邊技術性對話。（圖／記者許展溢攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對中國從去年2月起，暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧與柑橘類水果輸銷案，農委會今（13日）發布新聞稿指出，台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表團已4度提出申訴，但對岸仍無具體回應；此次因企業註冊遭暫停出口，先前9度提出申訴卻仍遭禁令，呼籲中國儘速展開雙邊技術性諮商，不應對台灣有歧視性措施，以科學對話尋求合理解決方式。

農委會指出，中國分別於去年2月、9月及今年8月暫停我國鳳梨、釋迦與蓮霧及柑橘類輸銷，對方所關切的供果園與包裝場源頭管理，農委會已積極啟動有效改善措施，並提供中國強化管理規範草案，建議雙方透過兩岸協議平台進一步討論，但對方均未實質回應。

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農委會並指出，這次有關「中國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，我國自109年WTO/TBT委員會第80次例會起，迄今已9度向中國提出特定貿易關切，包括台灣、加拿大、澳洲、美國、日本、歐盟等會員關切的重點包括：中國規定係屬貿易障礙、審查機制不透明、規定適用HS稅則分類不清、應提供更長緩衝期等，另對於中國對待台灣不公平的待遇，也要求中國改正。

農委會表示，台灣身為WTO會員，有權於相關委員會例會提出特定貿易關切，訴諸WTO國際多邊場域，讓世界各國瞭解中方不合理作法，呼籲中國儘速展開雙邊技術性諮商，不應對我國採取歧視性措施，應以科學對話尋求合理的解決方式。