台灣雞蛋比日本貴　陳吉仲臉書澄清：一蛋難知秋

▲網友熱議台日雞蛋價格，農委會陳吉仲臉書回應。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近日有不少網友在社群平台討論，日本1顆雞蛋只要新台幣5元，質疑日本人的薪資收入是台灣人兩倍，「為什麼日本雞蛋比台灣還便宜？」農委會主委陳吉仲今（13日）親上火線在臉書回應，強調台日兩國生活、農業樣貌不同，「一蛋難知秋。」

陳吉仲表示，市場的價格行情會受到許多因素影響，只看單一商品的一時價格，無法充分呈現兩國居民的生活成本樣貌。此外，每個國家農業樣態、生產條件都不一樣，台灣農產多樣豐富，水果更是年產約280萬公噸，比起單一商品價格的比較，台灣有更多的美味農產品，呼籲大家支持國內農產品。

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陳吉仲說明，若以這兩年的蛋價來看，去年一整年日本蛋價均比台灣高，最高時曾達到每公斤103.44元（台幣），但他坦言，今年台灣因疫情趨緩、外食增加等因素，雞蛋需求量大，的確從今年開始高於日本，但他也強調，日本雞蛋價格已逐漸增加趨近台灣價格，此現象恰好反映國際原物料價格上漲的世界趨勢。

陳吉仲比較台日兩國食材價格，日本白米批發價每公斤約60-80元（台幣）；台灣約33-40元；日本水果批發價約每公斤約80元台幣，而北農的水果批發價約40-50元；日本的蔬菜批發價每公斤約50元台幣，而北農的蔬菜批發價約在28- 37元；日本東京屠體豬每公斤約125元台幣，台灣約103.4元台幣，日本主要食材價格均高於台灣。

陳吉仲以數據指出，2021年日本（兩人以上）受薪家庭可支配所得約141萬元台幣，而總消費支出約89.1萬元台幣（以2021年匯率換算）。若以兩人以上家庭的食物支出佔比28%來計算，受薪家庭花在食物上的錢，每年約24.9萬元台幣；而台灣平均每戶的可支配所得為109萬元，消費支出約 81.5萬，其中「食品飲料及菸草」支出佔比為15.8%，金額約為12.8萬元。日本家庭花在食物上的錢，就近倍於台灣。

▲網友熱議台日雞蛋價格，陳吉仲在臉書回應。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

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