萬元禮券等你拿！印象花蓮由你定義　智慧站牌攝影比賽起跑

▲為號召民眾搭乘公車遊花蓮，花蓮縣府舉辦「印象花蓮，由你來定義」攝影比賽，首獎可獲得萬元禮券。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府舉辦「印象花蓮，由你來定義」攝影比賽，即日起至2023年1月15日中午12時止，由民眾用專業相機或手機，拍攝座落在洄瀾山海間的智慧站牌，寫出自己感受的融合美景、人物特寫或在地藝文特色，讓更多人看見花蓮智慧交通獨有的美學。

花蓮縣政府與藝術家楊士毅合作，以「太陽的故鄉」來形塑花蓮城市整體意象，將設計融入最新智慧站牌分布建置在台9線及台11線，為讓更多人一起感受花蓮智慧交通建構的獨特城市美學，號召民眾搭乘公車遊花蓮。

花蓮縣重視數位建設，並積極往美學的智慧城市邁進。重視城市智慧力與設計力是當前國際趨勢，除了積極向中央爭取預算在各區擴大建置智慧站牌，更邀請知名剪紙藝術家楊士毅參與設計，共同打造城市公運美學。

花蓮縣府舉辦攝影比賽，祭出首獎萬元禮券及眾多精美獎品，邀請民眾透過影像投稿方式，從生活街角出發、看見城市的美麗名片「花蓮智慧站牌」，並期望藉此帶動更多社群分享，我行我「攝」輕鬆移動，讓大家愛上智慧運輸，重新定義花蓮印象。

花蓮縣政府建設處說明，智慧交通一直是花蓮邁向智慧城市最重要的關鍵。本次建置包括有屏風式、附掛式、獨立式、立桿式4大外觀特色設計，加上3種太陽能電子紙，共7款多樣性智慧站牌，因地制宜以LCD或低碳太陽能電子紙的顯示面板來滿足搭乘需求。為讓每位民眾候車時都能感受身在太陽的故鄉裡的溫暖及幸福；新智慧站牌不只資訊揭露更清晰，提供即時公車動態資訊，讓在地人與旅客都能精準掌握公車班次，融合智慧讓出遊更便利更輕鬆。

建設處指出，縣府邀請大家以最低碳的移動方式自在「攝」遊，探索花蓮之美，一起踴躍參加最新智慧站牌攝影徵件比賽。

詳細的活動簡章下載，已公佈於「花蓮縣政府」及「花蓮交通e點通」官方網站、FB，敬請民眾持續關注花蓮公共運輸最新消息的各項活動資訊。