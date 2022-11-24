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世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

▲▼2022世界盃H組，南韓將於24日對上烏拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓今（24）日將對上烏拉圭。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup）正式開踢，全球球迷每天追賽，不過有網友指出，跟四年前的比賽相比，今年討論度似乎下降很多，身邊也沒有什麼朋友在關注，以前只要有比賽，一定是全家人守著電視，好奇問「是不是看的人變少了？」對此，網友指出，剛好撞到選舉，而且現在只是小組賽。

有網友在PTT發文，「只有我覺得今年世足沒以前瘋嗎？」感覺今年討論的熱度沒有以往高，身邊也沒什麼人看，以前小時候世足開踢，一定是全家人守在電視機前看直播，一起尖叫一起討論，「巴西有雙羅納度，還記得德國門將卡恩，大家都叫他卡稱，他應該比沙國門將還神吧，所以大家身邊看世足的人多嗎？」

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貼文一出，有網友指出，剛好最近碰到九合一大選，新聞狂播選舉，「問就是選舉」、「家人還有長輩一直守在電視機前看造勢」、「等這周大選結束你就知道了」、「今年宣傳都被選舉佔滿」、「在台灣足球怎麼可能撞贏選舉」、「卡選舉而且還在小組賽，正常」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，現在還不是精彩的時候。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友提到，現在比賽才剛開始，還是小組競爭，等到後面會越來越瘋狂，「小組賽觀望一下咩」、「小組賽一堆實力懸殊的」、「等8強就不一樣了」、「通常要16強以後才熱鬧」、「一日球迷等8強才現身」、「傳統強隊比賽時人都會比較多」。也有網友提到，「因為電視沒在轉播，當然是沒辦法一起看直播」、「因為有線和無線電視都沒有場場轉播」。

不過，也有網友認為一樣很瘋，「沒有啊，我身邊還是一樣瘋，甚至更瘋」、「其他國家還是滿瘋的吧」、「我身邊還是有人在發足球限時啊」、「我IG限動都是滿滿的世足欸」。

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