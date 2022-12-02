郵政物流園區指標建物落成　導入AI！「全台首座國際級電商重鎮」

▲中華郵政「郵政物流園區」第一指標性建築物–郵政物流中心今落成。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政斥資258億元打造「郵政物流園區」，將引進跨境電商、物流業者、網購業者，以及支援性產業進站，透過數位和智慧物流結合陸海空運、倉儲，提供一條龍服務，預計2025年全面營運，該園區第一指標性建築物「郵政物流中心」今舉辦落成典禮，未來引進AI人工智慧打造全台首座國際級電商運籌園區。

基於業務轉型、發展物流，中華郵政在桃園打造「郵政物流園區」，第一指標性建築物–郵政物流中心於111年12月2日上午10時舉辦「郵政物流中心落成典禮」，由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、交通部部長王國材及桃園市市長鄭文燦、網路家庭董事長詹宏志等也出席，共同見證郵政物流園區邁入新里程碑，

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中華郵政公司表示，郵政物流中心地上8層、地下1層，主要樓層4層，每層4倉儲單元，共有16倉儲單元，倉儲面積約4萬8,000坪，總樓 地板面積達6萬9,686坪，設置2座立體迴旋車道及218個裝卸貨月台。未來引進電商業者進駐營運，將是全台首座國際級電商運籌園區，更是台灣電商同業中，首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心。

▲郵政物流中心今落成。（圖／中華郵政）

中華郵政指出，「郵政物流園區」營運規劃導入倉儲管理系統，搭配各種自動化設備，大幅提高物品儲存、揀貨及出貨的效率。在建築設計上，符合智慧建築及綠建築規範，並於屋頂布建風力發電設施，結合資訊科技與綠色能源構想，綜合運用智慧感測網控及高效率機電整合科技，提升建築物使用品質及機能。

未來郵政物流園區將匯聚物流及其支援性產業進駐，形塑物流產業鏈聚落， 中華郵政公司表示，透過倉儲及郵務作業環節的垂直整合，將可提供一條龍式服務，期望攜手電商及零售等企業客戶共榮發展，落實「數位國家、智慧島嶼」政策綱領，帶給消費者優質、快速、便利生活購物體驗，提供國人更完善現代化郵政物流服務。