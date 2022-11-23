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「順澤宮帽」超狂！三鐵好手伊登破紀錄奪第9冠　12／4來台還願

▲▼順澤宮神帽助奪9冠，三鐵好手伊登再訪台灣還願之旅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲順澤宮神帽助挪威籍好手伊登勇奪第9冠，他將再訪台灣進行還願之旅。（資料照／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡怡萍／彰化報導

挪威籍鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）屢屢在國際賽事中奪得金牌，而他多次頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽成為亮點，讓這間台灣在地宮廟躍登國際舞台。甫在夏威夷IRONMAN世錦賽奪下第9冠的他，也興奮表示將在12月4日再度拜訪台灣，並到順澤宮進行為期2天的「還願之旅」。

▲▼順澤宮神帽助奪9冠，三鐵好手伊登再訪台灣還願之旅。（圖／記者游瓊華翻攝）

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世錦賽三鐵冠軍明星伊登（Iden）的台灣還願之旅，將於12月4日再度來訪彰化，一連2天，並訪順澤宮等其他彰化知名景點，彰化縣長王惠美將代表所有縣民，歡迎伊登來訪彰化，預計將掀起伊登2.0風潮。

今年7月，伊登於PTO鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌；短短2個月間，伊登再度於首次參加的夏威夷IRONMAN世錦賽奪金，不變的是，他都戴著「順澤宮帽」，縣長王惠美皆第一時間貼文恭賀他勇奪世界冠軍，王縣長也感謝他讓彰化揚名國際，這已是他戴上順澤宮帽拿下的第9冠！

▲▼伊登。（圖／翻攝自Facebook／IRONMAN World Championship）

▲伊登在國際賽事中打破紀錄奪得冠軍，頭上仍可見戴著順澤宮帽。（圖／翻攝自Facebook／IRONMAN World Championship）
26歲的伊登剛在今年10月9日的夏威夷IRONMAN世錦賽（俗稱Kona），以總成績7小時40分24秒的成績，打破大會紀錄拿下冠軍，賽後他在IG貼出頭戴彰化順澤宮帽抵達終點的照片，在此之前他已8度拿下冠軍，世界冠軍的魅力，也讓彰化埔鹽順澤宮每每假日領宮帽的民眾都大排長龍。

此行除了還願以外，也應縣府邀請彰化榮譽縣民伊登擔任觀光大使，參訪推廣彰化縣內各處風景名勝，行銷彰化之美。

▲▼順澤宮神帽助奪9冠，三鐵好手伊登再訪台灣還願之旅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲伊登將於12月4日到彰化順澤宮還願，並擔任觀光大使參訪多個景點。（資料照／記者游瓊華翻攝）

伊登此次來台將先和同為鐵人三項世界冠軍的師兄Kristian Blummenfelt同行，一同參加「2022富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，擔任表演賽來賓，接著預計在12/4-12/5連2天到訪彰化，到訪景點屆時將公布在彰化縣府官網，歡迎大家一同共襄盛舉，一睹世界冠軍的風采。

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