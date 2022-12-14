吳怡農酸常上統戰節目「貶低國格」　王鴻薇：只剩抗中保台的老梗

▲王鴻薇接受POP Radio黃揚明節目專訪，會後則有媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委第三選區補選火熱開打，國民黨參選人王鴻薇今（14）早在廣播公司接受媒體聯訪。針對民進黨參選人吳怡農批評她過往經常上中國大陸的統戰節目，還酸說「不希望政治人物上國際媒體貶低國格」，王鴻薇對此反批，「現在攻擊我只剩這種老梗、只剩抗中保台！」

王鴻薇過去時常上中國《海峽兩岸》節目，不只遭人權工作者李明哲批評是在羞辱我國主權，王鴻薇的對手吳怡農昨也抨擊，「我們的民意代表，不管身為議員還是立法委員，我們出現在國際媒體的時候，我們都要盡量為台灣發聲，我們不希望我們的政治人物，在國際媒體上貶低我們的國格。」

王鴻薇今早在Pop Radio接受媒體聯訪對此回批，指吳怡農跟側翼一直在用央視的事情來攻擊她，但過去已經多次提過了，「如果現在攻擊我只剩這種老梗、只剩抗中保台，其實無助於這次選舉所有公共政策的討論。」

此外，標榜「正面選舉」的吳怡農昨在專訪痛批，王鴻薇提出核2、3延役政見，但從沒跟當地居民及首長討論，也沒提出可行方案，「民代應該不只如此，儘管她是資深議員，但她似乎沒有準備好當立委」。王鴻薇今早對此表示，跟吳怡農是競爭對手，都希望自己能勝選，對他這點說法沒有評論，自己還是會努力贏得勝選。