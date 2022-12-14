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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜與朱立倫相擁互讚　挺「稱職的主席」：大家要團結在一起

▲▼ 朱立倫侯友宜出席新北感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲朱立倫侯友宜出席新北感恩茶會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市黨部13日舉辦感恩茶會，侯友宜致詞時特別與朱擁抱並表示，「朱主席是我們最棒的總教練，榮耀是屬於朱主席的，感謝他無公無私帶大家向前行」；朱也表示，侯是好好做事的最佳典範。外界關注兩人2024到底是否會合作？侯今（14）日受訪時指出，主席這次選舉讓我們非常感動，是一個很稱職的主席，希望每一個人在自己的工作崗位上努力為人民做事，大家團結在一起，好好做事。

朱在昨日感恩茶會用「最佳男主角」形容侯友宜，他表示，今天新北能夠勝選，都是侯友宜帶領下，他是最佳典範，實實在在做事情、真真的英雄就是侯市長；侯也大讚朱，「他是我們最棒的總教練，榮耀是屬於朱主席的，感謝朱主席公無私帶大家往前走」，團隊合作才是最重要台灣力量，大家一起努力才會成功，未來做事也要這樣，秉持這樣的好好做事，未來才會成功。

媒體今問到此議題，侯表示，朱主席在這一次選舉表現得讓我們非常的感動，是一個很稱職的主席，尤其他帶著團隊繼續往前走，未來還有幾場補選，大家繼續努力，希望每一個人在自己的工作崗位上扮演不同的角色，大家都是共同為國家、為人民努力做事，大家團結在一起，好好做事。 

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