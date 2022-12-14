超商獨家「烤雞飯」來了！雞肉鮮嫩多汁太欠吃　加碼喝超濃叻沙湯

▲7-11獨家開賣「君悅坦都理風味烤雞飯」，烤雞又香又多汁。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

天氣一冷，食慾就大開！就有超商獨家開賣全新「異國風味烤雞飯」，鮮嫩多汁的雞腿排加了香料醃烤，再搭配奶油咖哩醬、薑黃飯、炸馬鈴薯等配料，每一口都超滿足；另外還有新品「南洋叻沙湯底」，叻沙湯頭越煮越濃，還可加入自己喜歡的配料，躲在家吃超幸福。

7-11星級饗宴全新聯名台北君悅酒店，獨家推出「坦都里風味烤雞飯」，以印度風味粽合香料醃烤雞腿排，吃起來肉質鮮嫩，佐奶油咖哩醬，充滿異國風味，而薑黃飯則以辛香料調味，越吃越香，再搭配青江菜、杏鮑菇、炸馬鈴薯等配料，每一口都過癮；12/14起至12/27止可享冷凍主食盒餐全系列「2件8折」。

▲「君悅南洋叻沙鍋底」越煮越濃郁。（圖／記者周姈姈攝）



同步還有新品「君悅南洋叻沙湯底」，由君悅主廚親自指導叻沙配方，咖哩湯汁加入椰漿、蝦米、蝦膏、香茅、蒜頭、南薑等，湯頭越煮越濃郁，非常適合冬天窩在家裡煮火鍋。

▲八月堂草莓季開吃了。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂今年草莓季一口氣網羅5款限定可頌，其中有2款可是全新口味，首推「莓好巧遇千層塔」，選用濃郁巧克力包裹著新鮮草莓，再搭配搭配香濃卡士達千層酥皮，打造微苦酸甜的多層次口感，還有「草莓戀巧可頌」 ，是使用外酥內軟的巧克力可頌擠進滿滿滑順可可牛奶餡，再佐以新鮮草莓增添口感，通通超欠吃。

▲今年推出2款草莓新品。

▲3款草莓限定可頌也重磅回歸。

除外，每年熱銷的「草莓卡士達」、「繽紛草莓可頌」、「草莓檸檬千層派」等3選擇也重磅回歸，即日起於全門市開賣，提醒達米秀岡山店僅販售草莓卡士達，且即日更祭出享買5送1優惠，贈送品項限價低者贈，也不與其他優惠併用。