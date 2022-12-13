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限時3天！超商「綠色優惠」來了　燕麥咖啡2杯99元、純水每箱3.9折

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11將於12/14起推出連續3天「綠色優惠」，其中，CITY燕麥系列任2杯99元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

近年環保議題更受重視，就有超商拿下「2022年道瓊永續指數」8個第一，更在「包裝包材」項目拿下滿分，為了慶祝拿獎，該超商祭出限時3天「綠色好康」，包含燕麥系列咖啡飲品任2杯99元、無標籤版純水600ml每箱下殺3.9折，快把握機會囤貨。

2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)結果於近日出爐，7-11在8個永續面向拿下產業第一，更首次在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分，顯示7-11長期以源頭管理、材質替換、鼓勵自帶及回收利用等4大方向深耕減塑獲得國際永續評比肯定。

為歡慶7-11再度入選DJSI，12/14起至12/16限時3天，推出「低碳飲食」及「環保減塑」綠色優惠，包含購買天素地蔬指定冷藏鮮食商品每件現省7元、CITY燕麥系列任2杯99元、持自備飲料杯購買CITY系列飲品折7元以及統一H20純水600ml(無標籤版)友善價170元/箱（原價432元/箱）。

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲無標籤版統一H20純水600ml原價每箱432元，優惠期間下殺每箱170元。

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▲▼拿坡里「腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「腿排桶」下殺74折吃。（圖／拿坡里提供）

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