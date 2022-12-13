限時3天！超商「綠色優惠」來了　燕麥咖啡2杯99元、純水每箱3.9折

▲7-11將於12/14起推出連續3天「綠色優惠」，其中，CITY燕麥系列任2杯99元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

近年環保議題更受重視，就有超商拿下「2022年道瓊永續指數」8個第一，更在「包裝包材」項目拿下滿分，為了慶祝拿獎，該超商祭出限時3天「綠色好康」，包含燕麥系列咖啡飲品任2杯99元、無標籤版純水600ml每箱下殺3.9折，快把握機會囤貨。

2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)結果於近日出爐，7-11在8個永續面向拿下產業第一，更首次在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分，顯示7-11長期以源頭管理、材質替換、鼓勵自帶及回收利用等4大方向深耕減塑獲得國際永續評比肯定。

為歡慶7-11再度入選DJSI，12/14起至12/16限時3天，推出「低碳飲食」及「環保減塑」綠色優惠，包含購買天素地蔬指定冷藏鮮食商品每件現省7元、CITY燕麥系列任2杯99元、持自備飲料杯購買CITY系列飲品折7元以及統一H20純水600ml(無標籤版)友善價170元/箱（原價432元/箱）。

▲無標籤版統一H20純水600ml原價每箱432元，優惠期間下殺每箱170元。



人氣速食店「拿坡里」推出最新限時「2台斤腿排桶下殺74折」優惠，選用最熱門的炸雞部位「雞腿排」，先是醃製入味後再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造外酥內嫩的罪惡滋味，微辣口感每一口都超滿足，即日起至2023/1/3限時搶吃。

▲拿坡里「腿排桶」下殺74折吃。（圖／拿坡里提供）