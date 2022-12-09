超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

▲7-11 CITY PRIMA熱拿鐵聯名軒尼詩推出「精品微醺酒香拿鐵組」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冬天喝一杯微醺又暖心！超商首度開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」，全台限量3萬組，找來國際精品烈酒品牌聯手打造，烈酒瓶特別以等比例迷你版呈現，可愛又療癒，且民眾還可自行決定要在拿鐵裡加入多少酒，每一口都能品嚐酒香融合濃郁咖啡香。

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7-11 CITY PRIMA精品咖啡首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，將在12/14起於600間精品咖啡門市開賣獨家「精品微醺酒香拿鐵組合」，每組199元，限量3萬組，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。

▲軒尼詩V.S.O.P迷你瓶超可愛，民眾可自行決定要在拿鐵裡加入多少酒。



軒尼詩V.S.O.P迷你酒擁有獨特的水果香與橡木桶烘烤淡香，而CITY PRIMA熱精品拿鐵散發濃郁的堅果香，只要在熱拿鐵裡加入1/4的酒就是最完美的微醺比例，每一口都融合出豐富有層次的口感，或民眾也可依自己的酒量決定加入多少酒。

▲coco.Brownies可可布朗插旗東區。（圖／coco.Brownies可可布朗提供，下同）

coco brownies全新光復店進駐國父紀念館周邊巷弄內，特意以美式風格為主，選用紅色作為整體色系，搭配開放式廚房、復古裝潢，還有庭院等設計，打造溫馨舒服的氛圍；餐點部分，除了常態供應的原味可可、焦糖海鹽、皇家伯爵茶等口味布朗尼外，更首度提供「甜點配酒」的選擇，有多款酒類選擇，首推限定「微醺可可套餐」，不僅一次就能吃到6種口味布朗尼，再搭配來自義大利的古器黑阿沃拉紅酒與德國藍仙姑白酒，打造大人系專屬吃法。

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▲店內美式裝潢溫馨復古。

▲微醺可可套餐一次就能吃到6口味布朗尼。

除外，為迎接聖誕佳節還有3款季節限定布朗尼新品，包括新鮮草莓、拐杖糖與聖誕限定白蘭地櫻桃乳酪，加碼還有2款6入裝聖誕經典禮盒，數量有限、售完為止。為慶祝新門市開幕，coco brownies光復店即日起至12/11前祭出「買1送1」優惠，只要購買指定聖誕布朗尼禮盒就送經典美式黑咖啡1杯。

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▲聖誕節限定3款布朗尼。