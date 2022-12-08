日本人氣2款「冰淇淋鬆餅」來了！咬下狂爆奶油餡　超商限定開賣

▲7-11開賣2款日本人氣冰心鬆餅。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冬天就是要躲在溫暖的家裡吃冰！就有超商開賣獨家2款最新「冰淇淋鬆餅」，一口咬下會先嚐到柔軟濕潤的鬆餅皮，接著是冰涼香甜的開心果或柑橘風味奶油內餡，每口都充滿幸福感，且即日起至12/13前，只要使用1點超商點數即可享優惠嚐鮮價。

7-11獨家引進日本人氣「榮屋乳業冰心鬆餅」2款口味，外層是柔軟濕潤的鬆餅皮，咬下會爆出滿滿的開心果／柑橘風味奶油內餡，且一份可享有雙重口感，不解凍直接吃是冰淇淋鬆餅，稍微解凍後則是鬆軟濃郁的甜點鬆餅。

▲鬆餅咬下是滿滿的開心果／柑橘風味奶油餡。



慶祝新品上市，即日起至12/13前，只要使用1點OPEN POINT點數即可享嚐鮮價69元；12/14起至12/31止，單筆消費購買「名鍋盛典」活動品項，任2件加價49元送榮屋乳業冰心鬆餅1個。

▲八月堂草莓季開吃了。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂今年草莓季一口氣網羅5款限定可頌，其中有2款可是全新口味，首推「莓好巧遇千層塔」，選用濃郁巧克力包裹著新鮮草莓，再搭配搭配香濃卡士達千層酥皮，打造微苦酸甜的多層次口感，還有「草莓戀巧可頌」 ，是使用外酥內軟的巧克力可頌擠進滿滿滑順可可牛奶餡，再佐以新鮮草莓增添口感，通通超欠吃。

▲今年推出2款草莓新品。

▲3款草莓限定可頌也重磅回歸。

除外，每年熱銷的「草莓卡士達」、「繽紛草莓可頌」、「草莓檸檬千層派」等3選擇也重磅回歸，即日起於全門市開賣，提醒達米秀岡山店僅販售草莓卡士達，且即日更祭出享買5送1優惠，贈送品項限價低者贈，也不與其他優惠併用。