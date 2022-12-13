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老公超疼她...卻用「這句話」限制自由！人妻嘆：像被圈養寵物

人妻嘆丈夫雖然很疼她，卻常用「我會擔心你」這句話來限制她的自由。（圖／Unsplash）

▲人妻嘆丈夫雖然很疼她，卻常用「我會擔心妳」這句話來限制她的自由。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

有女網友在爆料公社APP發文，表示自己就像被圈養的寵物，縱使先生非常疼愛她，但他卻總是以「我會擔心妳」為理由，限制原PO的自由，讓她不能單獨出門，也沒有朋友，令原PO覺得自己就像是寵物一樣。但網友卻認為是原PO不知足。

原PO表示，先生是真心對她好，只要她想去哪裡，或是她想吃什麼，先生都一定會帶她去，只要她身體不舒服，先生也會不眠不休的照顧她，且原PO不用上班，先生每月都會存一筆錢在她的戶頭裡，可見先生是真的很疼愛原PO。

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但原PO表示，先生不讓她自己開車，更不讓她獨自出門。原PO說她也想要自己獨自出遊，想要有個閨蜜，更想要有朋友，但先生總用「我會擔心妳」這句話來限制她的自由，讓她感嘆自己就像被圈養的寵物一樣。

有些網友看完後，認為原PO有些不知足，「這樣的老公不好嗎？還是妳覺得生活無趣呢？想找刺激」、「我覺得妳有點不知足，他都對妳這麼好了還想要怎樣啊」。有些網友則可以理解原PO的感受，「他對妳很好，但久了妳真的會覺得你的世界越來越小。人是需要跟外界接觸的，不然再過幾年你會發現自己無法融入社會」、「先跟他溝通看看，並且告知妳的想法，否則大家只看到他好的一面，卻不知道妳的委屈」。

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