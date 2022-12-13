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提親被女友軍人爺爺酸「父母出身低微」　他怒甩牛排嗆：素養低賤

很多情侶到了需要家中長輩出面討論結婚大事的時候，會出現許多摩擦考驗感情。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲很多情侶到了需要家中長輩出面討論結婚大事的時候，常會出現許多摩擦考驗感情。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對於有意從情侶走向婚姻的男男女女，多半明白想要結婚，不光是兩個人的事，往往事涉及「兩家人」的事。一名男網友在臉書《靠北女友2.0》抱怨女友的爺爺，表示與女友有意結婚，雙方家庭約好到餐廳談婚事提親，但女方爺爺輩的長輩，卻刻意出席找碴，不但從頭到尾沒給男方好臉色，還用鄙夷態度批評男方父母職業與教育「如此低微」，氣得男網友把桌上牛排甩到爺爺盤上反擊，要他「飯你可以多吃，話你就不必這麼多」。

原PO氣憤在臉書《靠北女友2.0》發文提到，他與女友交往8個多月，與對方父母見面也是10次有餘，雖然女方爸媽從沒排斥他，但唯獨女方這位爺爺，從頭到尾就不把他當家人，也不把原PO放眼中看。

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原PO說，提親當天，恰巧討厭他的那個爺爺也來，從一開口就沒給好臉色，讓原PO跟未婚妻的父母，都有些微尷尬，原PO的父母一直要他，別意氣用事去跟長輩回嘴。後來直到這位顧人怨的爺爺，以鄙夷的態度說出原PO父母職業與教育，如此低微等極為損人的話語，讓他頓時忍不下去，直接把桌上的牛排，甩向這位爺爺盤上，並氣憤地回嗆這位爺爺，「飯你可以多吃，話你就不必這麼多。」

很多情侶到了需要家中長輩出面討論結婚大事的時候，會出現許多摩擦，考驗雙方感情跟智慧。（圖／翻攝自靠北女友2.0） 

▲男網友抱怨女方爺爺貶抑他的父母。（圖／翻攝自靠北女友2.0） 

原PO氣憤表示，對方爺爺在提親這樣的場合，不顧禮數貶抑他的父母，「說的自己教育水準多高，也不過如此，枉費你活的這麼老，連基本尊重做人素養如此低賤」。由於當下餐廳氣氛亂哄哄，女友爺爺只有一直嚷著說，在他年代，原PO早就被拉去槍斃等話，讓他氣憤又無言。

原PO說，自己的爸媽是市場生鮮中盤商出身，女方父母是軍公教職業，但他認為職業不分高低貴賤，就算對方爺爺過去是軍隊中將，也沒有必要隨意貶抑他人的職業。而這場提親聚餐，最後雙方不歡而散，事後雙方父母要他們再好好考慮清楚要不要結婚，畢竟女方父母也很難妥協她的那位爺爺，女友跟他都很為難，婚事卡關不知道該怎麼辦才好。

面對這名男網友的困擾，不少有婚姻經驗的「過來人」，紛紛要他放棄，「不用等了吧！先讓女方回去跟爺爺溝通啊！溝通不了就算了吧」、「這麼一吵，她爺爺沒掛掉，她爸媽壓力下，你們別想結婚。就算結婚了，雙方父母在爭吵的場合中尷尬離開，以後真結婚，她父母如何看你？你父母又能當沒事的認同這媳婦！愛上時什麼都不重要！但日後結婚，雙方門戶、學歷、工作、收入樣樣都很重要！」

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