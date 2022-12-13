激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠　網喊母湯：真倒胃口

▲男子在跟女友溫存完後，竟脫口喊對方「麻麻（媽媽之意）」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多情侶在交往時，都會有專屬於對方的小暱稱，但一名男網友提到，某次他跟女友激情滾完床單，兩人事後躺在床上親密擁抱時，他因為覺得女友好美又好溫柔，於是脫口對女友喊了一聲「麻麻」，結果女友本來一臉陶醉，瞬間很震驚地看著問他，「幹嘛叫我媽媽？」並不斷懷疑他有戀母情結，讓這名男網友很無奈，好奇上網問，他稱呼女友是麻麻，「不可能只有我這樣吧？」結果被一群網友提醒，對著另一半喊媽媽，「難怪會倒胃口！」

一名男網在《Dcard》論壇以「愛愛完不小心脫口而出」為題發文，表示近日和女友在床上歡愉後抱著，突覺得對方好美又好溫柔，結果不經意地脫口喊了對方一聲「麻麻（媽媽之意）」，沒想到女友當下反感地回問：「幹嘛叫我媽媽？」他向女友解釋，是不小心脫口而出，沒有別的意思，也沒有把她當成自己的媽媽。

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原PO困擾的說，結果從那天之後，女友就開始懷疑他有戀母情結，讓他跳到黃河都洗不清，無奈地說「我真的沒有啊！大家應該也有類似經驗，不可能只有我這樣吧？」

貼文曝光，不少網友回應，「超級倒胃口誒」、「只有你吧！要是我聽到，也會覺得你有戀母情結」、「平常開玩笑可以接受，床上叫女朋友媽是什麼意思」。但也有網友建議原PO，面對女友的擔憂跟質疑，「你可以說未來孩子的媽」、「就說希望是以後孩子的媽媽，我男友如果這樣的話，我會覺得超可愛的」。

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