第一次吃台灣麥當勞　烏克蘭正妹因「少這2味」喊：好失望

▲烏克蘭正妹對於台灣麥當勞沒有奶昔與櫻桃派感到失望。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

身為全球速食產業龍頭的麥當勞，幾乎是在任何政局穩定的國家中都可以找到，過去麥當勞也曾多次針對當地飲食習慣推出在地化的餐點。近日就有一位烏克蘭女子在台灣初次體驗麥當勞後，因為台灣麥當勞缺少2個烏克蘭特有的餐點，讓她大失所望。

YouTube頻道「不要鬧工作室」日前帶著烏克蘭正妹譚雅（Tanya）前往台灣的麥當勞進行初體驗。熱愛薯條的譚雅開頭就表示「麥當勞有著世界上最好吃的薯條」，而對於台灣特有的地瓜薯條，在品嘗過後，帶有淡淡甜味的地瓜薯條讓譚雅十分喜歡。

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▲譚雅對於台灣特有的地瓜薯條十分喜歡。（圖／翻攝自YouTube）

但是這次的台灣麥當勞初體驗讓譚雅十分失望，因為台灣麥當勞沒有奶昔與烏克蘭當地特有的櫻桃派。譚雅表示，麥當勞的櫻桃派在烏克蘭當地相當受歡迎，而且烏克蘭的麥當勞還有各種口味的派，像是巧克力、藍莓、焦糖與奶油。

譚雅也解釋了烏克蘭與台灣麥當勞「薯條」的不同，烏克蘭的薯條不僅口味比較鹹，甚至有著湯匙形狀的薯條，這種薯條就很方便民眾撈取番茄醬。但是台灣麥當勞也讓譚雅印象深刻，因為台灣麥當勞時不時地就會推出新口味的漢堡，最近推出的蝦子與牛肉漢堡（應該是新品炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡）就讓譚雅印象深刻，因為在烏克蘭當地根本沒有蝦子口味的漢堡。

除了各種新口味的漢堡外，台灣麥當勞的玉米濃湯也是讓譚雅愛不釋手。譚雅表示，在烏克蘭的麥當勞並沒有玉米濃湯，但是實際品嘗過後的譚雅認為，台灣麥當勞的玉米濃湯也是會讓烏克蘭人沉迷其中的。

最後還有兩件事情讓譚雅對台灣麥當勞有著相當好的印象，一個是麥當勞的垃圾分類，在烏克蘭的麥當勞並沒有垃圾分類。而且台灣麥當勞有些店員會說英文，甚至還拿出英文菜單讓譚雅點菜，相當的貼心。（點此看更多各國麥當勞的在地化餐點）。

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