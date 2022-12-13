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愛上同卵雙胞胎！　男大生告白找錯人…結果悲劇了

一名男學生認識一對雙胞胎，卻找錯人告白。（示意圖／翻攝自pexels）

▲同卵雙胞胎長太像。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

同卵雙胞胎擁有相同的染色體和基因，因此除了性別一樣，長相也難以分辨。國外就有一名男大學生，認識了一對雙胞胎安娜和貝蒂（均為化名），他很快就對安娜產生感情，告白時卻找錯了人，結果釀成尷尬的場面。

原PO在《Reddit》論壇透露，認識了安娜和貝蒂後，經過一段時間相處，他喜歡上了安娜，因為2人有很多相像的地方，也變得愈來愈親密，他給了對方暗示，隨後安娜就表示：「我有點喜歡你」，這讓他既興奮又緊張，因此希望對方給他考慮的時間，「我會盡快給妳答案」。

隔天，原PO鼓起勇氣問：「妳願不願意做我女朋友？」但事實上，他找的人是貝蒂，而非安娜，沒想到貝蒂把他拉到一個隱密的地方，告白：「我也真的很喜歡你」，當時的他認為貝蒂就是安娜，不解為何會出現這句話，結果沒多久就收到安娜的訊息，「貝蒂說你們在約會，為什麼要這樣對我？我只是約你出去而已」。

雙胞胎完全不聽原PO的解釋，讓他很無奈。（示意圖／翻攝自pexels）

▲雙胞胎完全不聽原PO的解釋，讓他很無奈。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO感到困惑，坦言：「什麼意思？我今天不是跟妳說過我喜歡妳了」，只見安娜不滿說道：「所以你喜歡我跟她，但是你跟她已經是情侶了？我跟她說你在欺騙她，你自己跟她解釋吧！」對方完全不聽他的解釋，也不再和他說話，讓他很難過。

經歷曝光後，引發網友討論，「這真的不是任何人的錯，希望她們可以知道這點」、「我覺得最好的辦法，就是冷靜回顧一下你們之間發生的事，並為造成的混亂向她們真誠道歉」、「我敢肯定她們跟你一樣困惑，而且一定很沮喪」。

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關鍵字：

周刊王Reddit同卵雙胞胎

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