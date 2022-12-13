數位發展部成點餐平台？　網友怒轟「浪費錢」：別拿火箭打蟑螂

▲唐鳳點麵線。（圖／翻攝自Facebook／數位發展部moda）



記者詹宜庭／台北報導

數位發展部12日推出「台灣雲市集」數位工具與雲端服務，民眾可以在線上直接下單、付款，節省店家點餐及收款人力，並協助各行各業進行數位轉型。豈料，此貼文一出後立馬引發許多網友留言批評，「拜託不用拿火箭來打蟑螂好不好？我們比較希望你們做的是不在籍投票、網路詐騙、網路資安。」「數位發展部花那麼多錢，原來就是在搞政府版外送平台？」

數位發展部12日透過臉書發文表示，板橋有家經營36年的油庫口蚵仔麵線，因為真的太好吃，所以總是大排長龍，不想排隊的人，先打了通電話叫餐「三碗綜合麵線，一碗不要香菜，另一碗醋多，再另一碗要小辣，還要兩根香腸，多加一點蒜」，但光打這通電話就花了五分鐘左右的時間，也花了店家五分鐘左右的時間。

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數位發展部說明，店家每天可能要接幾十甚至上百通這樣的電話，除了接預訂電話，店員同時還要處理現場的點餐送餐、確認外帶外送訂單，搞清楚各種要辣不要香菜等客製化需求，花時間不說，只用紙筆和口頭傳話也很容易出錯。

因此，數位發展部表示，他們針對此問題推出了「台灣雲市集」數位工具與雲端服務，將「台灣雲市集」導入「快一點Line點餐客戶服務系統」，讓想吃麵線的民眾可以在線上直接下單、付款，不只節省了點餐與收款的人力，還透過線上點餐系統，接觸到了那些不會經過巷口，但也一樣愛吃麵線的人群。

豈料，此貼文一出立馬引發各界熱議，有網友留言痛批「花幾百億弄一個外送平台，難怪一直騙選票」、「預算200億，結果在搞這個？人民的資訊外洩才是重點吧」、「花這麼多錢，來搶UberEats、foodpanda的生意？」、「拜託不用拿火箭來打蟑螂好不好？我們比較希望你們做的是不在籍投票、網路詐騙、網路資安」等，時代力量立委邱顯智更於貼文下方開嗆，「戶政資料外洩至今53天，數位發展部資通安全署什麼時候要給全民一個清楚的說法？」

不僅如此，資深體人周玉蔻13日也發文批評，「認知作戰滲透嚴重，數位發展部還在忙網路點餐平台？」呼籲民進黨立委趕緊監督。

針對「台灣雲市集」，數位發展部說明，為因應疫情，數位工具成為社會大眾關注的焦點，他們推出「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」落實行政院施政方針，協助各行各業運用數位科技發展新商業模式，透過數位點數補助機制，鼓勵中小微型企業採購及使用資訊服務廠商所提供之雲端解決方案，普及各行各業提升數位化程度，強化數位營運力與數位轉型準備度。