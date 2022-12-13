TVBS民調王鴻薇領先！　他轟吳怡農打法雜亂：「這事」恐釀逆風

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市第三選區立委補選，《TVBS民調中心》12日公布最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%領先民進黨參選人吳怡農38%，兩人差距8個百分點。對此，政治評論員李正皓表示，吳怡農拿不到中間選民的支持，現在坊間甚至包含民進黨的朋友都認為吳怡農打法「雜亂無章」，所以民調出來王鴻薇贏的結果不會讓人意外。

至於民調顯示，在政黨傾向方面，中立選民有49%支持王鴻薇，有23%支持吳怡農，27%尚未決定支持對象，李正皓認為，補選是短期交鋒，在短兵相接的時候，政黨氛圍就決定了選舉的勝負，現在民進黨逆風，加上選民若對農漁產品遭到中國大陸禁止輸入感到不開心，很可能算帳在吳怡農頭上，「逆風就會逆在吳怡農這邊。」

李正皓說明，吳怡農剛出來就說「我不掛看板」，這讓所有民進黨操盤手全部昏倒，他們會認為「選舉才選一兩個月不掛看板是怎樣？」李正皓表示，九合一大選才剛選完，很多民進黨或國民黨當地的議員看板還沒拿下來，「你吳怡農只要一句話點頭都讓你再掛一、兩個月，根本不用花什麼錢人頭就貼上去了，大街小巷就出現你的帥臉，他最大的優勢不就是那張臉嗎？那你不去帥一下要做什麼？」

李正皓也批評，吳怡農不是遲到就是罵記者，他在民權國小跟記者約8點到場，結果他9點才到，記者當然不開心。另外，李正皓說，上周政見發表會上，王鴻薇稱她要支持核二、核三延役，結果吳怡農被記者問支持與否，竟然回應「你是王鴻薇的發言人嗎？」，可見他的EQ也不行，沒有能力接受記者的挑戰。

李正皓坦言，吳怡農在這場選戰中，策略上打得很混亂，在風向上吳怡農是逆風；而在戰術操盤上，王鴻薇擺明跟他打意識形態，但民進黨各派系都沒有下去幫吳怡農。李正皓強調，吳怡農在2020年參選立委時，跟前國民黨立委蔣萬安勢均力敵的氣勢不見了，現在變成孤立無援，看不到正副總統蔡英文、賴清德，以及其他民進黨天王的幫忙。