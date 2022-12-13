男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友哀怨表示，男友經常會在她面前，誇獎其他女生漂亮、身材好，卻從來沒讚美過她，雖然她自知長相普通，但心裡仍不是滋味，苦惱直呼「大家有沒有遇過這種事，要如何調適心情？」

女網友在Dcard緩緩說道，「平常男友都會誇別的女生漂亮，像是五官精緻、身材比例好，不用化妝的那種美女，而他都沒有誇過我，雖然我本來也就不漂亮。」

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最近，男友和朋友練球，哥們女友都會到場，又正好是那種天生的美女，結果男友回家就會興致高昂地分享，那位妹子做了什麼好笑的事情，並用「很傻」、「很呆」等詞彙形容對方。

她直言，「感覺他去練球都在注意別人的女朋友，雖然實際上沒有做什麼背叛我的事，但心裡總感覺不太舒服，想請問大家有沒有遇過這種事，要如何調適心情？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

對此，網友們紛紛回應，「這誰都會不舒服好嗎？妳也每天跟他講，誰誰誰很帥很暖，看他情緒會怎樣」、「有點不太在乎妳的感受」、「請分手，後續不知道會不會更痛苦」、「就白目，直接分」、「妳就說那個誰誰誰的男朋友真好，又帥又貼心，還不會整天拿女朋友跟別人比較」、「為什麼是調適心情，而不是好好跟他溝通，妳不喜歡這樣？不過這種男生還是儘早分，還一直看兄弟的女朋友，如果是我就故意跟他朋友說，讓他難堪」、「真的沒在尊重的欸」、「感覺心思已經不在妳身上了，好像是說說而已，但可能是在等妳說分手」。

也有人中肯建議，「認真地告訴他，這樣讓妳很不舒服，若角色對調，換妳整天說別人的男友多帥、多暖、多貼心，看他是什麼感想？將心比心，若他說他覺得沒差，妳就實作給他看，看是不是真的沒差，我不信有人可以接受。」

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