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10年友人「瞞染菜花」借住她家！2舉動眾人炸了：沒把妳當好友

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲友人隱瞞得菜花，和原PO共用浴廁。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／鄺郁庭報導

朋友來借住，結果她意外得知對方「有生病」，一想到兩人共用浴廁，還一起洗衣服，就不禁直批自私！一位女網友在Dcard發文「借住我家的朋友隱瞞菜花…」，說她發現朋友感染菜花，「她隱瞞我……還繼續跟我一起洗衣服、共用廁所」，忍不住求助，「大家會覺得這樣很自私嗎？」引發討論。

這位女子匿名發文，貼出1個躺地哭泣的貼圖，因為她發現來借住的朋友得菜花就算了，還選擇隱瞞這件事，見兩人的衣服一起洗不僅沒阻止，甚至繼續共用廁所。原PO也在留言處哭訴，「她感覺怕被發現就沒免費地方住了」，現在很煩惱怎麼請對方搬走，畢竟兩人是認識10年的好友。

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看到貼文後，有網友秒開罵，「自私爆……」、「還是要告知你本人啊！這是尊重吧」、「她如果把妳當朋友，就會老實跟妳說、跟妳討論，她都沒跟妳說了，不用跟她客氣」、「超噁心，直接趕出去」、「認識10年又如何？妳看重她但她看重妳嗎？她這樣的行為根本沒把妳當好友看耶！」

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲見兩人衣服一起洗，友人並沒有阻止。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過，也有人表示，「一起洗衣服就會傳染？那投幣洗衣機不就炸裂了，用用腦子好不好」、「隱瞞雖然不好，但基本上衣服有洗，沒共用剛用完的毛巾，也沒那麼容易傳染啦」、「與其害怕不如去接種HPV疫苗，如果連洗乾淨的衣服都能傳染，那公廁應該會大流行才對，但其實沒那麼恐怖，大部分還是性行為造成的。」

還有過來人現身科普，「得過的我表示，妳不用想太多，HPV病毒離開宿主後，半小時左右就會死亡，除非妳是皮膚碰觸皮膚、直接接觸傳染機率比較大，但人體皮膚組織比較厚，不像黏膜系統一樣傳染率極高。」

另一位網友也認真回，HPV主要傳染途徑包括「直接接觸（觸碰到有傷口的黏膜、皮膚）」、「性接觸」、「母子垂直傳染」，「妳跟那位朋友應該是沒有以上3點的接觸，所以感染機率並不高。」不過他也提醒，還是有極低機率從非生物介質傳染（毛巾、浴室地板等等），「洗衣服、一起用廁所等等還是要盡量避免。」

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