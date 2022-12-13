按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

▲年近80歲的按摩師被控趁機掐抓女客胸部導致紅腫，涉嫌強制猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子獨自到台北市萬華區某按摩工作室，找年近80的林姓按摩師幫忙紓壓時，林姓按摩師的手卻趁機遊走女子大腿內側，甚至狠掐女子胸部，女子驚嚇反抗，趕緊穿上衣服躲到附近便利商店的員工休息室，林男追到店內要求支付按摩費用，因為沒找到人才離去，被害人事後根據胸部紅腫的驗傷單提告，台北地檢署13日依強制猥褻起訴林男。

被害女子是在4、5月間某天傍晚，獨自在萬華龍山寺附近逛街時，看到林男開設的個人按摩工作室，因為價錢只要幾百元，被害人一時興起進入請林男幫忙按摩，按到正面時，被害人被要求解開胸罩，沒想到卻被林男狠掐胸部，被害人嚇得馬上揮手反抗，並起身穿回衣服，奪門而出。

被害人後來跑進附近的便利商店，向店員表明需要借用休息室躲人，沒想到林男也跟著進到店內，張頭晃了一下，沒見到被害人就離去，此時被害人仍不敢離開，打電話向閨蜜求救，閨蜜趕到店內接人，2人先回去向周邊商家確認，已拉下鐵門的按摩工作室主人與被害人遇到的按摩師相符後，向萬華分局報警。

林姓按摩師到案辯稱只有正常按摩，沒有不軌舉動，會追到便利商店去，是因為被害人還沒付錢就跑掉了，因被害人提出驗傷單，證明胸部有疑似遭人抓掐的紅腫傷痕等事證，檢察官最後依強制猥褻起訴林男。