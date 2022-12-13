　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年近80歲的按摩師被控趁機掐抓女客胸部導致紅腫，涉嫌強制猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子獨自到台北市萬華區某按摩工作室，找年近80的林姓按摩師幫忙紓壓時，林姓按摩師的手卻趁機遊走女子大腿內側，甚至狠掐女子胸部，女子驚嚇反抗，趕緊穿上衣服躲到附近便利商店的員工休息室，林男追到店內要求支付按摩費用，因為沒找到人才離去，被害人事後根據胸部紅腫的驗傷單提告，台北地檢署13日依強制猥褻起訴林男。

被害女子是在4、5月間某天傍晚，獨自在萬華龍山寺附近逛街時，看到林男開設的個人按摩工作室，因為價錢只要幾百元，被害人一時興起進入請林男幫忙按摩，按到正面時，被害人被要求解開胸罩，沒想到卻被林男狠掐胸部，被害人嚇得馬上揮手反抗，並起身穿回衣服，奪門而出。

被害人後來跑進附近的便利商店，向店員表明需要借用休息室躲人，沒想到林男也跟著進到店內，張頭晃了一下，沒見到被害人就離去，此時被害人仍不敢離開，打電話向閨蜜求救，閨蜜趕到店內接人，2人先回去向周邊商家確認，已拉下鐵門的按摩工作室主人與被害人遇到的按摩師相符後，向萬華分局報警。

林姓按摩師到案辯稱只有正常按摩，沒有不軌舉動，會追到便利商店去，是因為被害人還沒付錢就跑掉了，因被害人提出驗傷單，證明胸部有疑似遭人抓掐的紅腫傷痕等事證，檢察官最後依強制猥褻起訴林男。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
爆乳田慎節「露到大腿根」提醒保暖　男友視角曝
快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓」　搶救不治
中和男買手搖飲缺5元　店員不給賒帳...他怒潑飲料拔槍
邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」　期待神服務挨批
溫網警衛不認識他！　費德勒被擋嗆「拿8次冠軍」後悔了
美女主播「絕美婚紗」藏不住傲人上圍！　小薰、張文綺當伴娘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷　送醫不治

高雄男闖國小教室砍女友脖子…大喊「要讓你死」！她堂妹也掛彩

買「百香雙響炮」少5元…店員不給賒帳　他拔槍叫囂下一秒糗了

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷住加護病房　阿嬤也在家

白車走錯路無敵大迴轉　女騎士煞不住撞上重摔！四肢挫傷送醫

20萬長槍用過就丟！16歲少年槍手瞎掰　林園槍擊案恐有藏鏡人

化工董座家傳千萬烏心石古木送加工　一半木材消失！他火大告侵占

按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷　送醫不治

高雄男闖國小教室砍女友脖子…大喊「要讓你死」！她堂妹也掛彩

買「百香雙響炮」少5元…店員不給賒帳　他拔槍叫囂下一秒糗了

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷住加護病房　阿嬤也在家

白車走錯路無敵大迴轉　女騎士煞不住撞上重摔！四肢挫傷送醫

20萬長槍用過就丟！16歲少年槍手瞎掰　林園槍擊案恐有藏鏡人

化工董座家傳千萬烏心石古木送加工　一半木材消失！他火大告侵占

按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

李來希逆風酸佳德　「販賣的是虛假愛國鳳梨酥」

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

統神第三胎性別公布！晨晨還不知道⋯003曝光原因：怕覺得陪伴少

2023事業運旺生肖TOP4　屬豬才華大釋放、屬狗升職加薪在望

2022國際技能競賽頒獎　南分署電氣裝配國手奪雙金

快訊／連五天升溫！今本土+17118「比上周增7%」　另增12死

台人為何赴烏作戰？曾聖光犧牲、他目睹同袍炸死　BBC曝真實心聲

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

AMD備貨20萬張RX 7900系列顯卡　超過NVIDIA RTX 40系列首波出貨量

提升森林育樂場域服務　屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

鸚鵡跳舞踩空「用臉仆街」　秒挺身裝沒事：剛在打拍子

社會熱門新聞

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

即／記者會地點曝！苗栗太玄宮明將親上火線說明

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

即／五楊高架貨車撞國光！駕駛送醫不治

網紅空姐嘿咻攝影師4分鐘　判決出爐

即／台中港驚傳有女屍！　警方急拉封鎖線

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

熟女想吃處男「第一次給阿姨」16歲少年嚇壞

嘉義家具行凌晨大火　整棟陷火海

即／國1湖口段火燒車　濃煙狂竄搶救中

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

即／高雄愛河又見浮屍！中年男身分待查

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷送加護病房

更多熱門

相關新聞

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

一名男網友日前表示，女友的職業是按摩師傅，但是正當的、並非情色那種，而朋友們對於她的外型，也都給予極高評價；沒想到，最近他翻女方的聊天紀錄，震驚得知朋友竟偷偷朝聖，事後還傳訊息說「XX（原po）真的很性福欸，能不能再找妳？」曖昧對話讓他瞬間綠光罩頂，也戳破了對方的謊言。

幫辣妹按摩亂來　辯「想照顧妳」下場曝

幫辣妹按摩亂來　辯「想照顧妳」下場曝

麻吉弟弟涉性騷不起訴　正妹店員回應

麻吉弟弟涉性騷不起訴　正妹店員回應

獨／糖果誘姪女壞壞　Google揪淫蟲

獨／糖果誘姪女壞壞　Google揪淫蟲

阿伯搭火車伸手摸妹子大腿　下一秒露鳥尻槍

阿伯搭火車伸手摸妹子大腿　下一秒露鳥尻槍

關鍵字：

按摩猥褻強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「出手攻擊草爺」狂飆三字經！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

被吳宗憲欽點密訓3年！　24歲神正新人正式出道

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面