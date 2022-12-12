麻吉弟弟被控闖假髮店性騷擾不起訴　正妹店員回應

▲麻吉弟弟進入假髮店疑似要侵犯女店員，經檢察官調查後認為罪嫌不足。（資料照／翻攝臉書、爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

藝人麻吉弟弟(周立銘)8月走進台北市大安區1家假髮店，先是在店內扭腰跳舞，接著朝女店員張開雙手作勢擁抱，被女店員拉住手制止，事後女店員到警局提告性騷擾等罪，周立銘則公開道歉表示自己精神狀況不好；台北地檢署根據監視器畫面認為，雖雙方有肢體接觸，但周立銘未碰觸隱私部位，也沒有言語挑逗，12日處分不起訴。女店員表示等收到不起訴書再回應。

提告的年輕正妹店員是透過臉書社團「爆料公社」發文並附影片表示，8月16日碰到1名疑似公眾人物的男子突然走進店裡，劈頭就要水喝，從監視器畫面上可見，她走進休息室準備拿水的時候，男子先是獨自站在店內跳起舞來，接著跟進休息室空間，雙手張開看似要環抱女店員。

▲麻吉弟弟向店員要了1杯水之後，先在店內獨自扭腰跳舞。（資料照／翻攝臉書社團「爆料公社」）

女店員機警，馬上拉住男子的手，並牽著對方回到營業空間，請對方坐下，女店員當時留言表示對方「試圖想侵犯我」，當時網友看了影片直接認出：「這就是麻吉弟弟啊」。

周立銘所屬索尼音樂當時緊急回應，「（周立銘）當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」周立銘本人也發文認錯，表示自己長期面對壓力和挫折，時常覺得無力、沮喪、提不起勁，「當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶，但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活著。」

▲女店員拉住麻吉弟弟伸開的雙手，阻止對方進一步接觸。（資料照／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

女店員事後提告性騷擾、強制猥褻未遂，檢警調閱監視器畫面並傳訊女店員作證，認為當時周立銘實際上未碰觸到女店員的隱私部位，雖然與女店員有肢體接觸，但未說出帶有性暗示的挑逗等不當言詞，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。