裝傻台灣？國民黨踢爆壯闊台灣「假公益、真助選」　要吳怡農踹共

▲國民黨今天開記者會質疑，應徵吳怡農壯闊的台灣聯盟成員也就是應徵其競選團隊。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨台北市立委補選候選人吳怡農迴避壯闊台灣聯盟有過半經費用於宣傳推廣的問題，國民黨今（13）日召開「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選」記者會，舉出吳怡農競選文宣多次出現「壯闊台灣」的宣傳小物，吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？要求吳怡農應該確實回答問題，不要再閃躲迴避。

國民黨台北市議員當選人詹為元表示，國民黨昨天召開「裝闊台灣」記者會，質疑吳怡農的壯闊台灣聯盟有過半的費用，高達64%都在用宣傳推廣，僅有11%是給教官、講師與志工，要求吳怡農出來說清楚「宣傳推廣費用過半，用到哪裡去？」但沒想到吳怡農辦公室發的洋洋灑灑五點聲明，沒有一點回答各項質疑、沒有辦法回答到市民關心的問題。詹為元請吳怡農不要只會回應說這是抹黑、迴避監督，請提出具體的答案回答外界質疑，為何壯闊台灣的勸募費用有一半以上用於宣傳推廣？

至於吳怡農辯解壯闊台灣是一個內政部登記核可的非營利組織，依靠募款維持營運，從未收過政府任何補助；並與吳怡農個人的競選政治獻金專戶相互獨立，彼此資金的運用也分開，詹為元舉出多項吳怡農的文宣小物為例指出，吳怡農第一次選立委到現在，競選文宣上就寫著「壯闊台灣」四個字，等同「壯闊台灣」就是吳怡農的個人品牌，兩者是聯在一起的；因此，吳怡農到底有沒有使用聯盟的經費去推廣任何的政治活動？吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？

再則，吳怡農聲稱壯闊台灣同仁與吳怡農競選團隊是分開的，但詹為元提出「104人力銀行的徵才頁面」為證，明確寫著「吳怡農辦公室_社團法人壯闊台灣聯盟」徵才，頁面標題是各徵才業主可自行設定的，這不就明擺著吳怡農辦公室跟壯闊台灣聯盟是「一套人馬，兩塊招牌」，為什麼吳怡農還是要對外界說謊？

「吳怡農很多相關政見主張不只是裝闊台灣，而是撞破台灣」，新北市議員當選人黃心華表示，吳怡農的言論凸顯民進黨國防政策的內部嚴重矛盾，吳怡農第一次選立委時曾說不需要延長役期，只要四個月就夠了等論述，但卻接連被兩任國防部長打臉，他表示，吳怡農當年被前國防部長馮世寬說是渣男時，現在可不可以用行動來脫渣，說出心中真正的主張？敢不敢向準備延長兵役一年的蔡英文總統及國防部勇敢說不？其次，國防部說役期延長年底公布，蔡總統說沒有公布期限，吳怡農敢不敢要求蔡政府確實儘快公布兵役延長時程？還是要繼續含糊帶過，最後不了了之？

此外，針對吳怡農答非所問的聲明中提及「另於本月8日晚間，配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，吳怡農更與18位國外記者親自進行座談。」黃心華質疑吳釗燮部長，外交部現在正事不幹，跑去輔選民進黨的立委參選人嗎？是吳怡農配合外交部，還是外交部配合吳怡農？為什麼外交部要幫忙邀請國際媒體去參訪一個立委參選人的活動？這是動用納稅人的錢、國家的資源去輔選，簡直膽大包天！他要求外交部長吳釗燮與吳怡農應該出來說清楚講明白，不要再答非所問、迴避外界的質疑。

黃心華表示，這反映出了民進黨執政對台灣最大的傷害，就是宣傳跟側翼分不清楚、政黨跟政府分不清楚，外交部幫吳怡農造勢是就是個非常好的佐證。他並強調，民進黨政府已經淪為個人選戰、特定政黨的啦啦隊，是非常悲哀的事情，台灣有非常多團體認真幫全民做事，但外交部卻獨厚吳怡農，讓這些團體情何以堪？