曾獲中山文藝創作獎「全省美展免審」　柳炎辰再獲玉山美術貢獻獎

▲書法篆刻大師柳炎辰（右）獲玉山美術貢獻獎。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

台灣文化界年度盛會之一南投縣玉山美術獎得主日前出爐，其中精於書法篆刻的書印大家柳炎辰獲得貢獻獎；2022南投縣玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽頒獎典禮，10日在縣府文化局舉行，副縣長陳正昇代表縣長林明溱頒發玉山美術貢獻獎給柳炎辰，其家人和學生、朋友也上台分享喜悅。

縣府指出，柳炎辰出生於南投縣草屯鎮，曾獲中山文藝創作獎、全省美展免審資格，在書法篆刻上持續創作與教學，獲獎實至名歸

縣府文化局長林榮森表示，南投縣玉山美術獎經過多年努力，已在藝文界擁有一定評價，也是全國高知名度的藝術獎項；往年因玉山文學獎、美術獎一起舉辦頒獎活動，頒獎流程冗長，今年決定將文學獎、美術獎分開辦理。

縣府表示，玉山美術獎除設立貢獻獎，另徵選油畫、水墨膠彩、水彩、書法篆刻、工藝及攝影作品進行評比，各類得獎名單包括：攝影類，首獎楊逸琴，優選楊明洲、何冠蓉，佳作陳慧芳、蘇光媛，入選賴秀娥等40位；水墨膠彩類，首獎黃智暐，優選林添生、游玉英，佳作林菊珍、曾素娥，入選劉沼蓮等42位。

水彩類首獎張晉霖，優選王怡文、黃煜炘，佳作張綺舫、鍾親沛，入選江采蓁等19位；油畫類首獎白穆君，優選張凱洋、劉晏嘉，佳作陳維嘉、廖秀玲，入選高鳳萍等37位；工藝類首獎陳元杉，優選李建忠、彭雅玲，佳作廖國華、吳素梅，入選林慶宗等23位；書法篆刻類首獎張家榮，優選張家馨、鄭仕杰，佳作陳勝德、莊一琳，入選盧毓騏等27位。

竹藝產品開發競賽獎得獎名單如下：首獎，許銘珊創作的「屏亦近人」；優選，葉淑如、陳秋霞；佳作，陳員士、李文忠、紀西花，文化局表示，竹藝是南投最具特色的文化產業，為鼓勵竹藝從業者創新及研發而舉辦竹藝產品開發競賽，希望展現美學及現代工藝實用價值，以提升竹藝競爭力，成為最夯的文創產品。