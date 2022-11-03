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大陸 大陸焦點 特派現場

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

▲▼ 「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕 。（圖／江西美術家協會提供）

▲「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕 。（圖／江西美術家協會提供）

記者任以芳／江西-台北報導

「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕，現場展出台贛兩地高校的書畫作品108件。前台灣藝術大學校長黃光男表示，「這是一個令人非常興奮的事，兩岸在這4年來文化一直在交流，兩岸文化本來就是一體的。」

這次展出作品彙集台北、江西兩地高校的書畫作品108件，其中台灣書畫作品50件，江西書畫作品58件，該活動由江西省台辦、江西師範大學、江西美術家協會和台灣中華鬯廬書法學、華梵大學、台灣藝術大學共同主辦。

中華鬯廬書法學秘書長沈致中現場致詞表示，「贛台高校書畫聯展以書畫藝術為載體，為贛台兩地高校之間交流建立了新的平台。很希望台灣和江西的朋友們借書畫藝術交流，把中華優良的書畫藝術加以發揚光大。」

▲▼ 「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕 。（圖／江西美術家協會提供）

▲▼ 「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕 。（圖／江西美術家協會提供）

▲第四屆台贛高校書畫聯展採取兩地視訊 。（圖／江西美術家協會提供）

由於疫情期間，兩岸聯合舉行活動也十分不容易。來自江西現場視訊也表達這幾年心情，「贛台兩地地緣相近、人緣相親，傳統書畫藝術兩岸一脈相承。贛台高校書畫聯展克服疫情的不利影響，連續四年成功舉辦，架起兩地高校師生溝通互動的橋梁。」

據悉，該活動首次展出是2019年「禪心親情——首屆贛台（南昌）高校書畫聯展」在南昌順利舉辦；2020年受疫情衝擊，兩岸依舊舉行「並蒂花開——第二屆贛台（台北）高校書畫聯展」在台北舉行；2021年以「共築家園、連結親情」為主題的第三屆書畫聯展在南昌舉辦。

今年兩岸主辦單位再度攜手，聯合兩地高校，以「共克時艱、攜手圓夢」為主題，成功舉辦第四屆書畫聯展。

▲ 台贛高校書畫聯展順利舉行第四年。（圖／江西美術家協會提供）

▲▼ 「攜手圓夢——第四屆台贛高校書畫聯展」在台北開幕 。（圖／江西美術家協會提供）

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