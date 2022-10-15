兩岸書篆界盛事　漢字藝術文化節開跑

▲兩岸漢字文化藝術節15日於國父紀念館文華軒登場。(圖／中華文化永續發展基金會提供，下同)

生活中心／台北報導

2022年兩岸漢字藝術文化節，15日於國父紀念館開幕，這項由兩岸輪流主辦的交流活動，今年已邁入第12屆，長期推廣漢字文化的成果深受各界肯定。開幕式於國父紀念館文華軒舉辦，貴賓雲集，前總統馬英九、國父紀念館館長王蘭生出席共襄盛舉，連勝彥、施春茂、杜忠誥、陳坤一、蔡明讚等多位藝術家亦蒞臨現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華民國書法教育學會理事長楊旭堂現場揮毫。

開幕表演由相聲瓦舍演員翁銓偉、巫明如對口演出，帶來一段改編宋朝文學家辛棄疾的段子，帶領觀眾神回宋朝，也呼應本屆名家書法篆刻展的主題。主辦方中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄介紹，「名家書法篆刻展」是漢字藝術文化節的重頭戲，今年邀請兩岸200位名家，共同以「宋詞」之名言佳句創作，相信書法與宋詞兩種藝術的結合，能創造更高的意境。展覽匯聚兩岸代表性的藝術家，可以說是書篆界的年度盛事，也是國內少數幾個可以跨社團跨學院的大型展覽，作品非常可觀。

▲前總統馬英九應邀參加兩岸漢字藝術文化節。



前總統馬英九致詞表示，兩岸漢字藝術文化節是兩岸藝術文化界的盛事，在其總統任內的2010年，由時任文化總會會長的劉兆玄與大陸的中國藝術研究院共同發起，2018年後由中華文化永續發展基金會接續辦理，兩岸輪流主辦，讓文化交流不致中斷。他強調，世界沒有任何文字能夠超越漢字藝術的美感，這是中華文化獨特的藝術，「書法是我們的國粹，而正體漢字可以促進全體人類欣賞漢字文化。在兩岸關係低迷、疫情關鍵時刻，兩岸漢字藝術文化節的持續辦理至為重要，彌足珍貴。」





開幕式後，馬英九、劉兆玄及貴賓們共同參觀「兩岸名家書法篆刻展」，又前往參觀門外迴廊的「漢字藝術嘉年華」。今年漢字藝術嘉年華邀請27個書篆社團共同舉辦，提供做毛筆、拓碑、彩繪鈐印、創意御守等互動體驗，活動報名熱烈，吸引大批親子共同參與，氣氛熱烈，歡笑不斷。活動主題區設置「詩之牆」，歡迎民眾在木板上寫下喜愛的詩詞。



▲書法家歐豪年作品參展。

藝術節展演活動豐富，當天下午，數十位書法家在國父紀念館文華軒接力展開「大地揮毫」，以巨大毛筆示寫榜書，令圍觀民眾嘆為觀止。除了名家展覽和嘉年華活動，藝術節還有「漢字青春—青．少年漢字藝術創作展」，由兩岸青少年自由創作書藝，展現無敵青春，11月2日起將在中正紀念堂三樓藝廊展出。長達一個月的漢字盛宴，讓老、中、青各世代都參與其中，激發書寫的熱情，開創漢字藝術的下一哩路。