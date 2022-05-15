87億毛澤東書法遭「賤賣758元」！買家嫌太長剪兩半…3賊下場慘了

▲北京天安門毛澤東像。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

大陸知名紅色收藏家符春曉房子前年遭竊，其中一幅已故中共領導人毛澤東的親筆書法，價值約23億港元（約新台幣87.2億元），卻被竊賊以200港元（約新台幣758元）賤賣，買主甚至還將該書法剪成2半以方便展示。警方事後逮捕3名竊賊，香港區域法院近日宣判，3人將面臨28至30個月刑期。

綜合陸媒報導，3名竊賊在2020年9月10預謀侵入符春曉的住處，並偷走了10枚銅幣、2萬4327枚舊郵票及7幅已故中共領導人毛澤東的親筆書法，失物總共價值50億港元（約新台幣189.7億元）。警方事後找到49歲林買家，他表示先前有人以200元港幣兜售毛澤東書法，他以為是贗品，在將2.8公尺的書法裱框時覺得太長難以展示，才親手對半剪開掛起來。

▲毛澤東親筆書法被剪成兩半。（圖／翻攝自香港警察）

警方後續循線找到45歲吳永倫、48歲許炳基以及46歲何亦照。吳男和何男隨後坦承犯行，許男則承認當天有與另外2人一起處理贓物，但他們因不知道贓物價值連城，因此喊價不高，僅以200元港幣的價格就將毛澤東書法賣出。法院審理時指出，吳男及何男犯案前還到現場勘查，顯示是預謀犯案，因此判處2人監禁30個月。

法官表示，至於許男雖未承認入屋作案，僅承認有處理贓物，但他在㩦帶贓物返旅館時，就積極打電話邀約買家，手法純熟、分秒必爭，且他計劃賺取10萬元港幣（約新台幣37萬元），顯示他知道贓物有一定價值，因此行為與另外2人的入屋犯法罪相近，判刑28個月。

據了解，警方雖然檢回贓物，也經由符春曉指認，但書法被損壞已難以復原。符春曉秘書透露，《紅軍第四軍司令部政治部佈告》上有時任軍長朱德、黨代表毛澤東、政治部主任陳毅簽名及蓋章，是無價之寶，發生此事件符春曉感到相當痛心。

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