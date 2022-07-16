高中生寫書法弔唁安倍晉三！詩作「藏頭又藏尾」網驚呆：台灣之光

▲日台交流協會分享高中生弔唁的書法作品。（圖／翻攝臉書／日本台灣交流協會）



記者柯振中／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭到槍殺，消息引起國際社會震驚，台灣不少政治人物、民眾前往日台交流協會弔唁。對此，日台交流協會分享了一張弔唁書法，不但字跡工整、頭尾都藏有巧思，且作者還是2名高中生，讓網友感到相當驚嘆。

安倍晉三不幸遇刺身亡後，日台交流協會11日至17日開放受理弔問簽名，期間有不少政治人物、台灣民眾前往弔唁。

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對此，日台交流協會16日在臉書上PO出一張照片，內容是用書法寫成的詩作，令人震驚的是，作者竟是2名台灣的高中生。

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，引起國際震驚。（圖／達志影像／美聯社）



這2名高中生的作品如下：

安言印太興朝日，

倍道兼行助寶台。

晉義泰誼銘雋永，

三生石上續前懷。

從作品當中可以看見，這首詩作每一句的開頭合起來，正是日本前首相安倍晉三的名字，除此以外，詩作的結尾也有巧思，將每一句詩詞的結尾合起來，正是「日台永懷」，可見創作時下了一番苦心。

網友們看完這首弔唁安倍晉三的詩作，感到相當震驚，不斷留言稱讚，「高中生可以寫出這樣的書法，太厲害」、「真正的台灣之光在這裡」、「三生石上續前懷」、「這學生很讚喔，就讀國三時，還是總統教育獎得主」、「書法寫得太好了」、「藏頭藏尾！太厲害了！」

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