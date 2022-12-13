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公教新制朝野協商　全教總籲：確保收益保障與長壽風險

▲全教總召開記者會呼籲政府審慎處理公教人員退撫新制 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總召開記者會呼籲政府審慎處理公教人員退撫新制 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院今天下午將進行朝野協商，決定112年教育人員退撫新制法案內容，明年8月1日起，新進教師將適用新制。全國教師工會總聯合會今（13日）上午召開記者會，呼籲朝野進步立法，確保新制提撥制度的收益保障與長壽風險，以確保新制人員的權益。

全教總理事長侯俊良指出，明年8月1日起新聘的教師，將適用112年教育人員退撫新制，與舊制最大的差異就是，新制採確定提撥制，此次修法攸關未來新進公教人員的老年經濟安全，更與現行公教退撫制度息息相關，因而召開記者會呼籲，朝野黨團必須以更高的格局與視野審慎處理。

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與會的國民黨立委費鴻泰指出，目前舊制是採確定給付制，政府負擔最後給付責任，但新制改採確定提撥制，未來新進教師得擔負退撫基金投資風險，政府身為教師的雇主，應該照顧員工，呼籲蔡總統，民進黨全面執政，應該對即將要進入職場的年輕教師，提供充分保障。

國民黨立委陳以信也說，新制採提撥制，很多風險必須個人承擔，呼籲政府應該要有最低收益保障的設計，且相關儲金監理會、儲金管理會等組織，應讓公教人員推派代表參與監督，同時刪除政府只提撥42年的上限，確保公教人員的長壽風險。

全教總指出，政府應嚴肅面對退撫基金潛藏債務，針對基金財務缺口研議撥補機制，同步推動退撫基金增額撥補的立法，確保新舊基金都能永續；此外，政府先前以年改之名，取消公教補償金制度，但軍人補償金卻又維持不變，差別待遇的行政作為已嚴重傷害政府公信力，呼籲112新制立法一併導正此錯誤。

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