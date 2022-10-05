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國教危機！中小學教師越來越老　全教總籲取消58歲退休門檻

▲中小學教師年齡結構老化，全教總籲取消58歲退休門檻。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中小學教師年齡結構老化，全教總籲政府取消58歲退休門檻。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今天是世界教師日，全國教師工會總聯合會今（5日）舉行記者會指出，中小學教師年齡結構持續「老化」，40歲以下教師剩不到3成，教育現場無法新陳代謝，衝擊中小學校園生態與教育品質，將導致一場「國教危機」，呼籲教育部導正年金改革錯誤，恢復50歲就可申請退休，而退休門檻不宜超過55歲。

全教總理事長侯俊良指出，據教育部統計資料顯示，教師平均年齡在各級學校均逐年提高，34歲以下的教師比例大幅降低，55歲以上比例則是遽增，隨著民國116年以後月退休年齡不得低於55歲，122年後不得低於58歲，未來中小學教師年齡結構只會持續老化，將掀起一場國教危機。

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侯俊良說，早在2013年就做過調查，有85%以上的受訪者，希望中小學導師不要超過55歲，但錯誤年改將導致師資結構老化。他指出，年改延後教師月退休年齡、訂定錯誤的所得替代率方案，造成師資塞車，新的老師進不來，舊的老師卡在校園，不利校園生態與教學品質。

全教總文宣部主任羅德水表示，資深老師是教育界的寶，但健康校園應該是世代互補、老中青多元狀態才對，呼籲政府修改《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》將退休門檻從58歲改為55歲，並恢復50歲就可申請退休，以及取消所得替代率有上限的規定，將有助師資新陳代謝，活化校園。

立委陳玉珍表示，錯誤年金改革衝擊中小學師資結構，不但影響中小學教育品質，也不利師資培育，阻礙許多年輕師資進入教育體系，政府應該多釋出誘因，才能讓校園空出員額給年輕教師，她也會在立院協助推動修法。

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