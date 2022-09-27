全教總控教育學者私設「校長培訓班」　黃德祥喊冤：我是在做功德

▲大葉大學榮譽講座教授黃德祥遭控私設校長培訓班。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（27日）踢爆，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥在私立同德高中私設「中小學校長培訓班」，延攬包括前教育部長吳清基、台北市副市長蔡炳坤等師資，每人收費3萬6000元，多年開設推算至少收取上千萬元學費，籲教育部徹查。但黃德祥受訪時喊冤：「我是在做功德！」

全教總理事長侯俊良指出，日前接獲檢舉，黃德祥以個人名義開設「中小學校長培訓班」，十週課程、每人收費3萬6000元，行情高出一般大學師培機構；而黃教授在邀請其他學者擔任培訓班講師的簡訊中自稱：「多年來我開設中小學校長培訓班，…成績相當不錯，已有200餘位校長金榜題名」，文末並稱「將敬謹支給鐘點費一萬元，高鐵車票另計。」

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▲全教總踢爆大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥私設校長培訓班。（圖／全教總提供）

據全教總提供的「同德校長主任培訓班(第二期)招生簡章」，簡章直指「歡迎國中小、高中職教師及主任等有志榮登校長大位者報名」，課程特色以「考上校長」、「當好校長」為兩大主軸，還強調已輔導考上校長人數超過 200 人，結業學員有多人榮獲師鐸獎、校長領導卓越獎等教學績效。

侯俊良說，黃德祥教授原在國立彰化師大任教，退休後又轉任大葉大學，現為大葉大學師資培育中心主任，卻以私人名義在校外開設收費的「校長培訓班」，就算大葉大學未有「競業條款」，「但這符合社會對一個教育學者的期待嗎？」

全教總高中職委員會主任委員張瓊方表示，就算要開班，為何不在大學的師培單位，卻選在私立高中，過去許多大學均針對中小學校長甄選開設過名目不一的「學分班」、「素養培訓班」，但在高中開設是前所未聞，同德高中應該是全國第一個開設校長遴選培訓班的中小學。

張瓊方還說，列名「培訓班」講座授課陣容，包括現任的國教院副院長、現任的國立教育大學校長以及教育學院院長，難道是暗示想當校長就先進培訓班，質疑這些講座名單是否有參與過校長甄選筆試命題、擔任過遴選委員會委員、校務評鑑委員，有沒有做到利益迴避，「還是整個培訓班根本就是一個廉價、利益共生的校長生產工廠」。

黃德祥接受《ETtoday新聞雲》採訪時喊冤，每個大學都在開，只是換個場地上課，因為同德高中教職人員很多是他的學生，場地比較好借，借場地上課而已，強調自己是在做功德，美事一樁，應該表揚他都來不及了，怎麼還遭人檢舉。

黃德祥坦言，每人3萬6000元的學費，是比師培機構高出一些，因為聘的師資都是教育界重量級人物，他給的鐘點費很高，扣掉師資、場地、課程講義費用，根本沒有獲利，加上研習期間他還全程陪同，扣掉他的出席鐘點費，反而是虧本開班。

▲黃德祥遭控，以私人名義私設校長培訓班。（圖／全教總提供）