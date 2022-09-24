中醫師任代理教師15年獲教師獎　領頭推雙語教學「助人上岸」

▲北市立木柵國中代理老師陳昭勛有中醫師資格，投入杏壇15年獲選為全國SUPER教師獎國中組得主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（24日）天獲得全國SUPER教師獎國中組得主的北市木柵國中教師陳昭勛，在澳洲是中醫師，返台後陰錯陽差擔任代理老師至今已有15年，對於健康教育有熱情且有想法，近年更在雙語教學上扮演領頭羊角色，成立雙語教學教師社群，提供老師免費線上學習，還幫助其他代理教師「上岸」成為正式老師，即將為人母的她直呼自己很幸運，也滿足於現狀，不想去「卡」正式教師位置。

111年全國SUPER教師獎今天舉行頒獎典禮，活動由全教會主辦、全教總協辦，共分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組以及大專組等五個等級，現為北市木柵國中代理教師的陳昭勛，獲選為全國SUPER教師獎國中組得主。

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▲全國SUPER教師獎國中組得主（左一）、北市木柵國中教師陳昭勛。（圖／陳昭勛提供）

陳昭勛目前為台北市木柵國中代理教師，在澳洲是中醫師，從澳洲返台原本申請擔任實習醫師，卻陰錯陽差當起代理教師，轉眼至今已經15年，除了在健康教育有熱情與想法，更是學生眼中平易近人的老師，加上本身曾在澳洲求學的應與優勢，讓學生可同時兼顧健體課程的知識理解，並同時展現英文說寫能力，無論是線上與混成教學授課模式，都讓學生充分融入進行學習。

此外，陳昭勛也在雙語教學上扮演領頭羊角色，成立雙語教學的教師社群，投入「全國雙語教學急診室-莎莉的瘋狂雙語世界」，為教師開辦專業成長課程，提供其他教師進行線上增能的學習機會，還協助全台老師執行雙語教學，至今已經分享到約150所學校。

特別的是，一般代理老師都想「上岸」成為正式老師，但陳昭勛卻是例外，她說，可能受過國外教育，不一定要當公務人員，加上自己也有點年紀，很滿足現在生活，沒必要去「卡」位，所以寧可花時間協助其他教師或更多年輕人「上岸」。

陳昭勛今天也是挺著7個月身孕出席頒獎典禮，已經40歲的她說，自己是工作狂，沒想到會自己懷孕，「自己很幸運」，這是自己第一胎，期待孩子的到來。