　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

記者許敏溶／台北報導

「打肥貓、踢門神」！今（28日）是教師節，全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進公私立大學擔任「門神」，而且數量在教育部長潘文忠任內不減反增，今天到教育部抗議，並在教育部貼上「門神工廠」，要求教育部處理雙薪肥貓與門神問題，希望教育部與立法院能針對這樣不公義現象提出改善方案，限制教育部高階官員退休後至私校任職或擔任董、監事，以貫徹利益迴避原則，落實教育公共化。

▲▼全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，今道教育部抗議。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，批評教育部為「肥貓工廠」。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天是教師節，但全教總、高教工會等單位，今天針對雙薪肥貓、退休門神問題，在教育部門口舉行記者會，並高喊「退休門神肥滋滋、兼課專案（教師）慘兮兮」等口號，批評教育部是「肥貓工廠」、「退休門神產地」，更在教育部門口貼上「門神工廠」字樣，呼籲教育部立刻對上述問題提出改善。

▲▼全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，今到教育部抗議，並貼上肥貓工廠字樣。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總與高教工會今天到教育部抗議，並貼上「肥貓工廠」字樣。（圖／記者許敏溶攝）

全教總理事長侯俊良首先表示，今天會到教育部抗議，是針對雙薪肥貓與退休門神兩件事，這個議題已經延續好幾年，教育部在年改之後有失職，大法官783號解釋，並不是可以領雙薪。而是要調整比例，只要退休後在任，就不能領退休金，教育部要好好處理。

▲▼全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，今到教育部抗議，圖為全教總理事長侯俊良。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總理事長侯俊良（見圖），批評教育部高官退休後轉任私校當門神。（圖／記者許敏溶攝）

「在門神部分更誇張」，侯俊良指出，很多業界有旋轉門條款，依照旋轉門規定，教育部高官退休後應該不能再任相同行業，教育部卻放任不管，否則在職累積人脈，對教育部內與教育界掌握一定資源，退休後再到私校任職，就扮演門神角色，因為私校跟教育部拿了很多計畫與經費，有了門神就好辦事，而這些門神並不是因為能力好，而是擔任教育部高官掌握行政資源。

高教工會研究員陳柏謙也表示，根據高教工會統計，到目前為止，在公立學校退休後再到私校任職而領雙薪老師，估計有近千名，也導致近千名年輕老師即便有博士學位，也無法到大學任教，門神部分更誇張，早在8到9年前就談門神問題，但在大法官解釋出來後，就曲解意思，什麼事情都不做。

▲▼全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，今道教育部抗議。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教工會研究員陳柏謙（圖左）批評，教育部高官離退後轉進大學充當「門神」。（圖／記者許敏溶攝）

陳柏謙指出，截至去年底為止，在潘文忠擔任部長任內，竟然還增加十位門神，而門神存在，侵害私校公平競爭，包括獎補助款等問題，之前就發現私校在退場與改辦時，教育部到私校查核時，門神就現場坐鎮，這些當過教育部部長、次長或司長的門神，站在以前屬下前面，等於是要這些從前部屬看著門神的面子，不能做強烈查核，這就不符合公平正義原則。
 

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
台南市區槍聲連連！　都是這個人幹的
他染疫視訊看診！下秒傳訊：不需要了　醫看「棄單理由」傻眼
健保住院自付額上限擬調高　一次最多要付4.8萬
雞排妹被酸「必娶」、「鮑鮑換包包」　2網友下場慘了
快訊／鏡電視爭議音檔！　裴偉發聲明：將提民刑事告訴並求償
獨／周玉蔻嚎哭126秒最新回應　廖老大直播飆壓榨老闆！勞工局
台商隔離大出血猝死！　國台辦：有盡力搶救
女控渣男騙上床跑了　上PTT爆卦「性侵我朋友」這下慘了
朴敏英爆熱戀可疑富豪！　《D社》起底可怕身份

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

打開脊髓空洞症「黑盒子」20年　首份台灣本土案例研究登國際期刊

本土語師資自救會控教育部　學分補助獨漏首屆學員

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

第1次約會！他找女生到大安公園聊天　「原因」曝被笑太摳

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷收寄照常投遞

香蕉價格崩盤！蕉農曝真實波動原因　陳其邁訪產地承諾補助運費

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

打開脊髓空洞症「黑盒子」20年　首份台灣本土案例研究登國際期刊

本土語師資自救會控教育部　學分補助獨漏首屆學員

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

第1次約會！他找女生到大安公園聊天　「原因」曝被笑太摳

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

國慶3天連假「不打烊」　中華郵政：快捷收寄照常投遞

香蕉價格崩盤！蕉農曝真實波動原因　陳其邁訪產地承諾補助運費

陳怡嘉／身為老師是幸福的　讓善意在校園中循環

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

一天翹家2次抓回來訓話！汪眼神死　媽笑：整條巷子看阿公追短腿狗

師生教學相長　學生也可以成為老師的老師

有藥用了！「HER2乳癌」標靶藥擴大給付　每年逾500名患者受惠

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

生活熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

許藍方急付50萬　女律師曝原因

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻超失望

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

以為男友藏耳環是驚喜　她放大閨蜜照後崩潰了

更多熱門

相關新聞

教師節「私校教師不快樂」　教團揭侵害教師人權十大惡行

教師節「私校教師不快樂」　教團揭侵害教師人權十大惡行

今（28日）是教師節，本來是教師應該高興的日子，但全國私校工會指出，受到少子化影響，數萬私校教師在職場掙扎，恐怕大部份私校老師都患有輕重不等憂鬱症，私校工會更整理出私校侵害教師人權十大惡行，包括無限上綱提高教師基本授課節數，形同變相減薪，或者濫用排課權整肅異己，希望教育部正視並積極解決私校教師問題。

4大超商「教師節咖啡優惠」一次看

4大超商「教師節咖啡優惠」一次看

全國學生舞蹈賽特優團隊展演　2千觀眾沉醉舞蹈饗宴

全國學生舞蹈賽特優團隊展演　2千觀眾沉醉舞蹈饗宴

雲林3國中小學　獲教育部教學卓越金質獎

雲林3國中小學　獲教育部教學卓越金質獎

4大超商「教師節咖啡優惠」懶人包

4大超商「教師節咖啡優惠」懶人包

關鍵字：

教師節教育部門神利益迴避全教總高教工會肥貓

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

浴室矽利康發霉！網曝神招

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面