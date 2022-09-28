不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

記者許敏溶／台北報導

「打肥貓、踢門神」！今（28日）是教師節，全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進公私立大學擔任「門神」，而且數量在教育部長潘文忠任內不減反增，今天到教育部抗議，並在教育部貼上「門神工廠」，要求教育部處理雙薪肥貓與門神問題，希望教育部與立法院能針對這樣不公義現象提出改善方案，限制教育部高階官員退休後至私校任職或擔任董、監事，以貫徹利益迴避原則，落實教育公共化。

▲全教總與高教工會不滿教育部高官離退後轉進大學充當「門神」，批評教育部為「肥貓工廠」。（圖／記者許敏溶攝）

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今天是教師節，但全教總、高教工會等單位，今天針對雙薪肥貓、退休門神問題，在教育部門口舉行記者會，並高喊「退休門神肥滋滋、兼課專案（教師）慘兮兮」等口號，批評教育部是「肥貓工廠」、「退休門神產地」，更在教育部門口貼上「門神工廠」字樣，呼籲教育部立刻對上述問題提出改善。

▲全教總與高教工會今天到教育部抗議，並貼上「肥貓工廠」字樣。（圖／記者許敏溶攝）

全教總理事長侯俊良首先表示，今天會到教育部抗議，是針對雙薪肥貓與退休門神兩件事，這個議題已經延續好幾年，教育部在年改之後有失職，大法官783號解釋，並不是可以領雙薪。而是要調整比例，只要退休後在任，就不能領退休金，教育部要好好處理。

▲全教總理事長侯俊良（見圖），批評教育部高官退休後轉任私校當門神。（圖／記者許敏溶攝）

「在門神部分更誇張」，侯俊良指出，很多業界有旋轉門條款，依照旋轉門規定，教育部高官退休後應該不能再任相同行業，教育部卻放任不管，否則在職累積人脈，對教育部內與教育界掌握一定資源，退休後再到私校任職，就扮演門神角色，因為私校跟教育部拿了很多計畫與經費，有了門神就好辦事，而這些門神並不是因為能力好，而是擔任教育部高官掌握行政資源。

高教工會研究員陳柏謙也表示，根據高教工會統計，到目前為止，在公立學校退休後再到私校任職而領雙薪老師，估計有近千名，也導致近千名年輕老師即便有博士學位，也無法到大學任教，門神部分更誇張，早在8到9年前就談門神問題，但在大法官解釋出來後，就曲解意思，什麼事情都不做。

▲高教工會研究員陳柏謙（圖左）批評，教育部高官離退後轉進大學充當「門神」。（圖／記者許敏溶攝）

陳柏謙指出，截至去年底為止，在潘文忠擔任部長任內，竟然還增加十位門神，而門神存在，侵害私校公平競爭，包括獎補助款等問題，之前就發現私校在退場與改辦時，教育部到私校查核時，門神就現場坐鎮，這些當過教育部部長、次長或司長的門神，站在以前屬下前面，等於是要這些從前部屬看著門神的面子，不能做強烈查核，這就不符合公平正義原則。

